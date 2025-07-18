Kαλοκαίρι και όλα υπό έλεγχο για τον Μερτς. Όντως;

Σε μια συγκυρία εντεινόμενων πολιτικών και κοινωνικών προκλήσεων, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς παραχώρησε την καθιερωμένη του *καλοκαιρινή συνέντευξη* στο Βερολίνο, επιδιώκοντας να εκπέμψει εικόνα ελέγχου και αυτοπεποίθησης. Παρά τις προσπάθειές του, ωστόσο, η πραγματικότητα που αποτυπώνεται στον πολιτικό ορίζοντα της Γερμανίας μοιάζει σαφώς πιο σύνθετη.

Προκλήσεις εντός συνόρων: Κρίση εμπιστοσύνης και ενδοκυβερνητικές τριβές

Η προσέλευση του Μερτς νωρίτερα από το προγραμματισμένο στην αίθουσα της Bundespressekonferenz σηματοδότησε την πρόθεσή του να διαχειριστεί με αυτοκυριαρχία μια σειρά «δύσκολων» ερωτήσεων. Η συζήτηση εστίασε πρωτίστως στις πρόσφατες *αποτυχίες της κυβέρνησης* να εκλέξει συνταγματικούς δικαστές, με φόντο τις αντιρρήσεις της Χριστιανικής Ένωσης στην υποψηφιότητα της Φράουκε Μπρόσιους-Γκέρσντορφ, που προώθησαν οι Σοσιαλδημοκράτες. Παρά τα εμφανή σημάδια ενδοκυβερνητικών δυσλειτουργιών, ο καγκελάριος αποπειράθηκε να υποβαθμίσει την ένταση: όπως ανέφερε, πρόκειται για μια «διαδικασία» που αναμένεται να διορθωθεί από τον Σεπτέμβριο, με *καλύτερη διαβούλευση* και προετοιμασία. Ωστόσο, απέφυγε να δεσμευτεί ανοιχτά για τη στήριξη της Μπρόσιους-Γκέρσντορφ στην επόμενη ψηφοφορία, δηλώνοντας πως θα ψηφίσει ως «απλός βουλευτής».

Το θέμα δεν αφορά μόνο τις προσωπικές ήττες του Φρίντριχ Μερτς – δύο ηχηρές αποτυχίες στην Ολομέλεια σε σύντομο χρονικό διάστημα – αλλά και την αντοχή του εύθραυστου κυβερνητικού συνασπισμού. «Δεν υπάρχει καμία κρίση, είναι μια κατάσταση που θα μπορούσε να είχε πάει καλύτερα», τόνισε ο ίδιος, επιδιώκοντας να αναδείξει τα *θετικά αποτελέσματα* του κυβερνητικού έργου και τους φιλόδοξους στόχους: την ανάκαμψη μετά από χρόνια ύφεσης και την ενίσχυση των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων σε επίπεδο-ρεκόρ για την Ευρώπη.

Διεθνές αποτύπωμα: Η θέση στο προσφυγικό και οι κρίσεις της εποχής

Στο διεθνές επίπεδο, ο καγκελάριος επεσήμανε τις «θεμελιώδεις διαφορές» μεταξύ του πολέμου στη Μέση Ανατολή και της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Επανέλαβε τη στήριξη της Γερμανίας προς το Ισραήλ, αν και όχι *«άνευ όρων»*, καθώς παραμένει ο προβληματισμός για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα. Για το ουκρανικό, υπογράμμισε τη σημασία του 18ου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας στην ΕΕ και άσκησε κριτική στη Σλοβακία για τη στάση της, αλλά και στην ίδια την ΕΕ για τις χρονοβόρες διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Παράλληλα, μίλησε για τα εγκλήματα της Μόσχας, χαρακτηρίζοντας τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία ως «αντίθετο με το διεθνές δίκαιο».

Στο εσωτερικό, το μεταναστευτικό παραμένει στην κορυφή της ατζέντας, με τον Μερτς να τονίζει την αναγκαιότητα «συνοριακών ελέγχων περιορισμένου όμως χρόνου», αποφεύγοντας να μπει σε λεπτομέρειες για τις δικαστικές αποφάσεις που αμφισβητούν την πολιτική σκληρότητας στα σύνορα και επιμένοντας στη λογική των απελάσεων. Ο ίδιος παραδέχθηκε, αναφορικά με τη γνωστή ρήση της Άγκελα Μέρκελ *«Θα τα καταφέρουμε»* για το προσφυγικό, ότι *«σήμερα προφανώς γνωρίζουμε ότι δεν τα έχουμε καταφέρει»*.

Πολιτική αβεβαιότητα και μέλλον

Με το καλοκαίρι να προμηνύεται έντονο σε εξελίξεις, ο καγκελάριος ενημέρωσε ότι θα αναχωρήσει για ολιγοήμερες διακοπές, διαβεβαιώνοντας όμως πως μέχρι τότε η κυβέρνηση συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς. Την ίδια ώρα, η σκιά της προκατόχου του, Άγκελα Μέρκελ, παραμένει διακριτή, καθώς και εκείνη αναχώρησε για διακοπές μόλις ολοκληρώθηκε η συνέντευξη του Μερτς.

Πηγή: Deutsche Welle

