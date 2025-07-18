Ο Τραμπ λέει ότι οι BRICS θα «τελειώσουν γρήγορα» αν ποτέ σχηματιστούν με ουσιαστικό τρόπο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την Παρασκευή την απειλή του για την επιβολή δασμών στα μέλη της ομάδας κρατών BRICS και δήλωσε ότι η ομάδα θα τελειώσει πολύ γρήγορα, αν ποτέ συγκροτηθεί με ουσιαστικό τρόπο. «Όταν άκουσα για αυτή την ομάδα των BRICS, έξι χώρες, τους χτύπησα πολύ, πολύ σκληρά. Και αν ποτέ σχηματιστούν πραγματικά με ουσιαστικό τρόπο, θα τελειώσει πολύ γρήγορα», δήλωσε ο Τραμπ χωρίς να κατονομάσει τις χώρες, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι δεσμεύεται να διατηρήσει το παγκόσμιο καθεστώς του δολαρίου ως αποθεματικό νόμισμα και δεσμεύτηκε να μην επιτρέψει ποτέ τη δημιουργία ψηφιακού νομίσματος κεντρικής τράπεζας στην Αμερική.

Σημειώνεται ότι οι BRICS είναι ένας διεθνής πολιτικός οργανισμός των κορυφαίων αναδυόμενων αγορών, που αποτελείται από δέκα χώρες: τη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία, τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και τη Νότια Αφρική, καθώς και την Αίγυπτο, την Αιθιοπία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ιράν και τη Σαουδική Αραβία.

