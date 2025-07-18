Ένας Βέλγος ταξίδεψε 760 ολόκληρα χιλιόμετρα (472 μίλια) για να συναντήσει μια Γαλλίδα πρώην βασίλισσα της ομορφιάς που τον είχε κάνει να πιστεύει ότι θα ήταν η μέλλουσα σύζυγός του, μόνο και μόνο για να συνειδητοποιήσει ότι είχε πέσει θύμα διαδικτυακής απάτης.

Ο 76χρονος Μισέλ εμφανίστηκε στο σπίτι της Σοφί Βουζελό στη Γαλλία προκειμένου να συναντήσει όπως πίστευε τον έρωτα της ζωής του, αλλά εκεί βρήκε τελικά το... σύζυγο του μοντέλου, τον Φαμπιέν. Όπως του είπε είχε πληρώσει 30.000 ευρώ στους απατεώνες και νόμιζε ότι για αρκετές εβδομάδες είχε μια ρομαντική σχέση με την πρώην εστεμμένη. Όταν όμως αποφάσισε να την συναντήσει από κοντά συνειδητοποίησε ότι τα πράγματα δεν ήταν ακριβώς έτσι.

«Είμαι ένας ηλίθιος», είπε ο άντρας στο ζευγάρι καθώς σκεφτόταν να επιστρέψει και πάλι στην πατρίδα του, μετά το φιάσκο.

Η ατυχία του Μισέλ έγινε γνωστή αφότου ένα βίντεο με την άτυχη συνάντησή του με το ζευγάρι κοινοποιήθηκε στο διαδίκτυο από τον Φαμπιέν.

Επί εβδομάδες, ο Βέλγος - χήρος εδώ και τέσσερα χρόνια - επικοινωνούσε μέσω WhatsApp με τη Σοφί Βουζελό πρώην Μις Λιμουζέν και πρώτη επιλαχούσα του διαγωνισμού Μις Γαλλία το 2007. Τουλάχιστον έτσι πίστευε.

Εμφανίστηκε έξω από την ιδιοκτησία του ζευγαριού στο Σεντ-Ζουλιέν, περίπου 420 χιλιόμετρα νότια του Παρισιού, στις 9 Ιουλίου και, σύμφωνα με τον Φαμπιέν, είπε: «Είμαι ο μελλοντικός σύζυγος της Σοφί Βουζέλό». Τότε εκείνος του απάντησε: «Λοιπόν, είμαι ο τωρινός».

Η 38χρονη Σοφί Βουζελό προσπάθησε στη συνέχεια να του εξηγήσει ότι είχε εξαπατηθεί και το ζευγάρι τον παρότρυνε να πάει στην αστυνομία για να υποβάλει καταγγελία ωστόσο, δεν είναι σαφές αν τελικά το έκανε.

