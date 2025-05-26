Ζελένσκι: Πολιτική απόφαση του Πούτιν οι μαζικές επιθέσεις στην Ουκρανία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι πρέπει να ασκηθούν περαιτέρω πιέσεις και κυρώσεις στη Ρωσία.

Ακόμη, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι οι μαζικές ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία αποτελούν «πολιτική απόφαση του Ρώσου προέδρου Πούτιν».

«Δεν υπάρχει κανένα στρατιωτικό νόημα σε αυτό, αλλά είναι μια προφανής πολιτική επιλογή - μια επιλογή του Πούτιν, μια επιλογή της Ρωσίας - μια επιλογή να συνεχιστεί ο πόλεμος και να καταστραφούν ζωές», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι στη νυχτερινή βιντεοσκοπημένη ομιλία του.

Ο Ζελένσκι σημείωσε ακόμα ότι οι επιθέσεις - περισσότερα από 900 μη επανδρωμένα αεροσκάφη καθώς και πύραυλοι σε τρεις νύχτες - έδειξαν ότι η Ρωσία «παίζει με τη διπλωματία». Η Μόσχα, τόνισε, «αξίζει πλήρους κλίμακας πίεση, ό,τι μπορεί να γίνει για να περιοριστεί η στρατιωτική της ικανότητα».

