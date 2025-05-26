Η Ευρωπαϊκή Ένωση απέρριψε αίτημα της Ρωσίας για διαβουλεύσεις σχετικά με τον μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα, επικαλούμενη ως λόγο τον «επιθετικό πόλεμο» της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, όπως προκύπτει από έγγραφο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

Η Ρωσία ζήτησε διαβουλεύσεις με την ΕΕ σχετικά με τη δική της επιβολή συνοριακής εισφοράς άνθρακα νωρίτερα αυτόν τον μήνα στον ΠΟΕ, ως είθισται πριν κινηθεί επίσημη διαδικασία.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι της γνώμης ότι οι διαβουλεύσεις που ζήτησε η Ρωσική Ομοσπονδία δεν μπορεί να καρποφορήσουν και να οδηγήσουν σε αμοιβαία ικανοποιητική επίλυση του θέματος», αναφέρεται σε έγγραφο της ΕΕ που υποβλήθηκε στον ΠΟΕ στις 26 Μαΐου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

