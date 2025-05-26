Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας υποστηρίζει τη δίκαιη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (ΕΑΕ) διαδραματίζει καίριο ρόλο στη δίκαιη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), σύμφωνα με την πρώτη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα πέντε χρόνια δραστηριότητας της ΕΑΕ. Με πάνω από 14 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ να εργάζονται και να ζουν σε κράτος μέλος διαφορετικό από αυτό της καταγωγής τους, η στήριξη της ΕΑΕ για τη δίκαιη κινητικότητα και τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης παραμένει ζωτικής σημασίας.

Μεταξύ 2019 και 2023, η ΕΑΕ βοήθησε τα κράτη μέλη σε 168 διασυνοριακές επιθεωρήσεις εργασίας, ελέγχοντας την κατάσταση περισσότερων από 13.500 εργαζομένων σε τομείς υψηλού κινδύνου, όπως οι μεταφορές, οι κατασκευές και η γεωργία.

Η αξιολόγηση εντοπίζει επίσης τομείς που επιδέχονται βελτίωση, όπως, μεταξύ άλλων, η ενίσχυση των αρμοδιοτήτων για συντονισμένες και κοινές επιθεωρήσεις, η αντιμετώπιση καταστάσεων που αφορούν υπηκόους τρίτων χωρών εντός της ΕΕ, η ικανότητα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και η απλούστευση και η διευκόλυνση της πρόσβασης στη διαδικασία διαμεσολάβησης.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για τα Κοινωνικά Δικαιώματα και τις Δεξιότητες, τις Ποιοτικές Θέσεις Εργασίας και την Ετοιμότητα κ. Ροξάνα Μινζάτου δήλωσε σχετικά: «Οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι αξίζουν ίση μεταχείριση, δίκαιες συνθήκες εργασίας και κατάλληλη κοινωνική προστασία. Χαιρετίζω αυτή την αξιολόγηση της Επιτροπής, η οποία καταδεικνύει την προστιθέμενη αξία της ΕΑΕ όσον αφορά τη στήριξη της δίκαιης κινητικότητας του εργατικού δυναμικού εντός της ΕΕ και τη διασφάλιση της τήρησης των κανόνων της ΕΕ. Η αξιολόγηση αυτή καταδεικνύει με σαφήνεια την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της Αρχής, μεταξύ άλλων μέσω της επανεξέτασης της εντολής της. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, στις αρχές του 2026 η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση για την ενίσχυση της ΕΑΕ, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης δέσμης μέτρων για τη δίκαιη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού.»

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας συστάθηκε τον Ιούλιο του 2019 για να διασφαλίσει τη δίκαιη, απλή και αποτελεσματική επιβολή των κανόνων της ΕΕ για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και την κοινωνική ασφάλιση. Η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να αξιολογεί τις επιδόσεις της ΕΑΕ ανά πενταετία, παρέχοντας κριτική αξιολόγηση του έργου και της αποτελεσματικότητας της Αρχής. Προς υποστήριξη της αξιολόγησης, η Επιτροπή διεξήγαγε σχετική δημόσια διαβούλευση το 2024. Η αξιολόγηση είναι διαθέσιμη εδώ.

Γιώργος Φελλίδης

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.