Πρωθυπουργός της Φινλανδίας: Πρέπει να εντείνουμε την πίεση στον Πούτιν

Η διεθνής κοινότητα πρέπει να πιέσει περισσότερο τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας.

Ο Πέτερι Όρπο, του οποίου η χώρα μοιράζεται σύνορα μήκους 1.340 χιλιομέτρων με τη Ρωσία, θεωρεί πως είναι απαραίτητο να ασκηθεί «περισσότερη πίεση» στον Πούτιν αφού σε διαφορετική περίπτωση «δεν θα προσπαθήσει να βρει λύση».

Η διεθνής κοινότητα πρέπει να δεσμευτεί για «κυρώσεις (σ.σ. σε βάρος της Ρωσίας), στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, (…) πολιτική υποστήριξη και ό,τι άλλο μπορούμε» για να βοηθήσουμε το Κίεβο να αποκρούσει τη ρωσική εισβολή, σημείωσε ο Όρπο στο περιθώριο συνόδου των πρωθυπουργών των Βόρειων Χωρών στην πόλη Τούρκου της Φινλανδίας.

Οι δηλώσεις Όρπο ακολούθησαν το σφοδρότερο μπαράζ επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εξαπέλυσαν το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα οι ρωσικές δυνάμεις εναντίον της Ουκρανίας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τόνισε πως ο ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν «έχει τρελαθεί», προειδοποιώντας τη Μόσχα με νέες κυρώσεις εάν συνεχίσει τους πολύνεκρους βομβαρδισμούς.

Από την πλευρά του, ο Νορβηγός πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε υποστήριξε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Ρωσία επιθυμεί κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. «Δεν έχουμε δει καμιά ένδειξη για αυτό, δυστυχώς», δήλωσε στο AFP. Υπογράμμισε επίσης πως οι ρωσικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών στην Ουκρανία υποδηλώνουν την «απροθυμία του Πούτιν να εμπλακεί σοβαρά σε διαπραγματεύσεις για κατάπαυση πυρός ή για ειρήνευση».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

