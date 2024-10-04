Λιβύη: Εντάλματα σύλληψης σε 6 άτομα για εγκλήματα πολέμου

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο δημοσιοποίησε σήμερα εντάλματα σύλληψης που εξέδωσε εναντίον έξι μελών μιας λιβυκής πολιτοφυλακής με κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου.

Το 2023, ο εισαγγελέας του ΔΠΔ Καρίμ Χαν είχε δηλώσει ότι εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης από δικαστές για εγκλήματα πολέμου στη Λιβύη από το 2011, αλλά δεν δημοσιεύτηκαν οι στόχοι των ενταλμάτων αυτών ούτε οι συγκεκριμένες κατηγορίες.

Τα εντάλματα που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα έδειξαν ότι έξι άτομα, όλοι Λίβυοι υπήκοοι, κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου, όπως ανθρωποκτονίες, βασανιστήρια, κακοποιήσεις και σεξουαλική βία, και ορισμένοι επίσης για βιασμό.

Μετά την πτώση του καθεστώτος του Μουαμάρ Καντάφι το 2011, η Λιβύη βυθίστηκε στο χάος και σήμερα κυβερνάται από δύο αντιμαχόμενες πλευρές. Η μία στη δυτική Λιβύη με έδρα την Τρίπολη και πρωθυπουργό τον Αμπντελχαμίντ Ντμπεϊμπά, μια κυβέρνηση που αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ, και μια άλλη στην ανατολική Λιβύη, όπου εδρεύει το Κοινοβούλιο και συνδέεται με το στρατόπεδο του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, του οποίου το προπύργιο βρίσκεται στη Βεγγάζη.

Οι σφοδρές μάχες έληξαν το 2020, αλλά έκτοτε σημειώθηκε ελάχιστη πρόοδος προς μια πολιτική διευθέτηση και ένοπλες φατρίες εξακολουθούν να κυριαρχούν στο πεδίο.

Σύμφωνα με το ΔΠΔ, οι ύποπτοι για τα έξι εντάλματα σύλληψης ήταν όλοι μέλη της πολιτοφυλακής Κανιγιάτ - συμμάχου του Λιβυκού Εθνικού Στρατού της ανατολικής Λιβύης - που την βοήθησε να εξαπολύσει μια επίθεση που διήρκησε 14 μήνες στην πρωτεύουσα Τρίπολη, στη δυτική Λιβύη, με στόχο να την καταλάβει, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Τα άτομα αυτά ήταν στόχος κυρώσεων από τις ΗΠΑ και τη Βρετανία που επιβλήθηκαν το 2020, όταν απέτυχε η επίθεση, και το 2021 για φερόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

H υπόθεση των ταραχών στη Λιβύη παραπέμφθηκε στο ΔΠΔ από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ το 2011 και το Δικαστήριο τόνισε ότι το επίκεντρο της έρευνάς του είναι τα φερόμενα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν από τις 15 Φεβρουαρίου εκείνου του έτους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

