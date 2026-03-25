Ξεκίνησαν οι έρευνες στην Κολομβία για τη συντριβή του C-130

Ιατροδικαστικοί εμπειρογνώμονες στην Κολομβία εργάζονται για να ταυτοποιήσουν τα λείψανα 69 μελών των δυνάμεων ασφαλείας που σκοτώθηκαν σε συντριβή στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφους στα νοτιοδυτικά της χώρας, την ώρα που οι Αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Ο Άλφριντις Χούλιο, περίμενε έξω από το ιατροδικαστικό ινστιτούτο στην πρωτεύουσα της Κολομβίας, Μπογκοτά, αναζητώντας πληροφορίες για τον 19χρονο γιο του, στρατιώτη Καλέθ Χούλιο Σεβερίτσε, ο οποίος περιλαμβανόταν στη λίστα των νεκρών από το δυστύχημα της Δευτέρας στην επαρχία Πουτουμάγιο, χωρίς όμως να έχει ακόμη επιβεβαιωθεί η ταυτότητα των λειψάνων του. Ο νεαρός ταξίδευε για να επιστρέψει στην οικογένειά του με άδεια όταν συνέβη το δυστύχημα.

«Η κυβέρνηση εδώ δεν μας έχει δώσει καμία βοήθεια μέχρι στιγμής», δήλωσε ο Χούλιο, στο Associated Press.

Το αεροσκάφος τύπου Hercules C-130 συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Πουέρτο Λεγκίσαμο στις 9:40 π.μ. τοπική ώρα. Σύμφωνα με την Κολομβιανή Αεροδιαστημική Δύναμη, κατέπεσε ένα λεπτό αργότερα, περίπου 1,8 χιλιόμετρα από τον διάδρομο.

Κάτοικοι της περιοχής ήταν οι πρώτοι που έφτασαν στο σημείο, καταγράφοντας εικόνες με πυκνό μαύρο καπνό και φλόγες. Ορισμένοι πολίτες βοήθησαν στη διάσωση τραυματιών, μεταφέροντάς τους σε ιατρικά κέντρα με μοτοσικλέτες.

Παρά τις αρχικές αντικρουόμενες πληροφορίες για τον αριθμό των επιβατών και των θυμάτων, το Υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε την Τρίτη ότι 67 μέλη των ενόπλων δυνάμεων και δύο αστυνομικοί σκοτώθηκαν στο δυστύχημα. Όλες οι σοροί μεταφέρθηκαν στο Μπογκοτά για ταυτοποίηση.

Το Hercules C-130, με αριθμό ουράς FAC 1016, είχε παραχωρηθεί στην Κολομβία από τις Ηνωμένες Πολιτείες το 2020, στο πλαίσιο συμφωνίας συνεργασίας που περιλάμβανε και τη δωρεά δύο ακόμη μεταχειρισμένων αεροσκαφών του ίδιου τύπου.

Το 2023, το αεροσκάφος υποβλήθηκε σε εκτενή τεχνικό έλεγχο (overhaul), κατά τον οποίο επιθεωρήθηκαν οι κινητήρες και αντικαταστάθηκαν βασικά εξαρτήματα.

Η Κολομβιανή Πολεμική Αεροπορία διερευνά τα αίτια της συντριβής, χωρίς να έχει καθοριστεί χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της έρευνας.

Οι αναλυτές θα εξετάσουν τα δεδομένα από τους δύο καταγραφείς του αεροσκάφους, οι οποίοι περιλαμβάνουν κρίσιμες πληροφορίες όπως το ύψος πτήσης, την ταχύτητα και τις συνομιλίες στο πιλοτήριο.

Πηγή: skai.gr

