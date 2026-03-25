Τουλάχιστον το 40% της εξαγωγικής ικανότητας πετρελαίου της Ρωσίας έχει τεθεί εκτός λειτουργίας, μετά από επιθέσεις ουκρανικών drones, μια αμφισβητούμενη επίθεση σε έναν μεγάλο αγωγό και την κατάσχεση δεξαμενόπλοιων, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters που βασίζονται σε δεδομένα της αγοράς.

Η διακοπή αυτή αποτελεί τη σοβαρότερη αναστάτωση στην προσφορά πετρελαίου στη σύγχρονη ιστορία της Ρωσίας, της δεύτερης μεγαλύτερης εξαγωγικής χώρας πετρελαίου παγκοσμίως, και πλήττει τη Μόσχα σε μια περίοδο που οι τιμές του πετρελαίου έχουν ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι λόγω του πολέμου με το Ιράν.

Πηγή: skai.gr

