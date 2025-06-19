«Συνασπισμός» 14 χωρών απέναντι στον ρωσικό «στόλο φάντασμα» - Τι συμφώνησαν

Δεκατέσσερις χώρες της Βόρειας Ευρώπης συμφώνησαν σήμερα να ενισχύσουν την ασφάλειά τους απέναντι στον ρωσικό "στόλο φάντασμα", τον οποίο η Μόσχα κατηγορείται ότι χρησιμοποιεί κυρίως στη Βαλτική Θάλασσα για την εξαγωγή του πετρελαίου της, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας.

"Συμφωνήσαμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας και να διασφαλίσουμε ότι οι εθνικές αρχές υιοθετούν μια κοινή και συντονισμένη προσέγγιση για την καταπολέμηση του στόλου φάντασμα της Ρωσίας" σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Δανίας.

Δεσμεύονται να "επεξεργαστούν ένα κοινό σύνολο κατευθυντήριων γραμμών σύμφωνων με το διεθνές δίκαιο ώστε να προωθήσουν μια υπεύθυνη συμπεριφορά στη θάλασσα, να ενισχύσουν τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και να εγγυηθούν τη διαφάνεια των ναυτιλιακών επιχειρήσεων".

Τα πλοία του "στόλου φάντασμα" επιτρέπουν στη Μόσχα να εξάγει το πετρέλαιό της παρά τις κυρώσεις. Κατηγορούνται συχνά από τους Ευρωπαίους ότι καταστρέφουν --εκούσια ή ακούσια-- υποβρύχια καλώδια, συνιστώντας παράλληλα μια περιβαλλοντική απειλή.

"Εάν πλοία δεν φέρουν έγκυρη σημαία στη Βαλτική και στη Βόρεια Θάλασσα, εμείς θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο", αναφέρουν οι χώρες στην ανακοίνωση.

Τα πλοία αυτά δεν έχουν τα δικαιώματα που προβλέπονται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, κυρίως την ελεύθερη ναυσιπλοΐα, προσθέτουν.

Οι εν λόγω χώρες οι οποίες, εκτός από την Ισλανδία, βρέχονται από τη Βόρεια Θάλασσα και από τη Βαλτική είναι το Βέλγιο, η Δανία, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Πολωνία, η Σουηδία και η Βρετανία.

Το ΝΑΤΟ είχε ανακοινώσει τον Ιανουάριο την ανάπτυξη πλοίων, αεροπλάνων και μη επανδρωμένων οχημάτων στη Βαλτική, μετά τις ζημιές σε αρκετά υποβρύχια καλώδια για τις οποίες θεωρείται ύποπτη η Ρωσία, ωστόσο η επιχείρηση αυτή απαιτεί πολλούς ανθρώπινους και υλικούς πόρους.

Απέναντι στις απειλές, ο Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου θέλει να ενισχύσει τον στόλο του των θαλάσσιων μη επανδρωμένων οχημάτων παρακολούθησης στη Βαλτική Θάλασσα στο πλαίσιο της ανάπτυξης της "Task Force X".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

