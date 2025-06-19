Το «σπαθί που έχτισε το Ιράν όλα αυτά τα χρόνια για να μας βλάψει» στρέφεται τώρα εναντίον τους, δήλωσε ο Αρχηγός του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, κατά τη διάρκεια επίσκεψης που πραγματοποίησε σε κέντρο διοίκησης πληροφοριών.

«Η Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών έχει επιδείξει εξαιρετικές, συναρπαστικές ικανότητες. Κάθε πολίτης της χώρας, ολόκληρος ο κόσμος, σας κοιτάζει με έκπληξη και θαυμασμό. Όλοι θέλουν να μάθουν πώς συνέβη αυτό», λέει ο Ζαμίρ κατά τη διάρκεια επίσκεψης που πραγματοποίησε χθες.

«Αυτό που κάνουμε εδώ είναι ιστορία, αλλάζουμε το πρόσωπο της Μέσης Ανατολής. Το δαχτυλίδι της φωτιάς, το σπαθί που έχτισαν όλα αυτά τα χρόνια για να μας βλάψουν, τώρα το γυρίζουμε πίσω σε αυτούς, στη γη τους», λέει.

Πηγή: skai.gr

