Αραγτσί: Οι ΗΠΑ εγκατέλειψαν το τραπέζι των διαπραγματεύσεων όχι το Ιράν

Οι ΗΠΑ εγκατέλειψαν το τραπέζι των διαπραγματεύσεων και επέλεξαν τη στρατιωτική οδό, όχι το Ιράν, δήλωσε ο Αμπάς Αραγτσί, σχολιάζοντας τις συνομιλίες του με τους ΥΠΕΞ της Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας (Ε3) και την Κάγια Κάλας.

Υπενθυμίζεται ότι η Γαλλία, η Γερμανία, η Βρετανία (E3) και η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας εξέφρασαν χθες Πέμπτη στον επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας την «αποφασιστικότητά τους» να επαναφέρουν σε ισχύ τις κυρώσεις του ΟΗΕ σε βάρος της Τεχεράνης, εάν δεν υπάρξει πρόοδος τις επόμενες εβδομάδες στις συνομιλίες για να κλειστεί νέα συμφωνία όσον αφορά το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν, όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας.

Οι Ζαν-Νοέλ Μπαρό, Γιόχαν Βάντεφουλ, Ντέιβιντ Λάμι και Κάγια Κάλας τόνισαν στον Αμπάς Αραγτσί την «αποφασιστικότητά τους να κάνουν χρήση του λεγόμενου μηχανισμού ‘snapback’», που επιτρέπει να τεθούν εκ νέου σε ισχύ όλες οι διεθνείς κυρώσεις σε βάρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας, «απούσης χειροπιαστής προόδου» για τη σύναψη νέας συμφωνίας για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα «ως το τέλος του καλοκαιριού», σύμφωνα με το Κε ντ’ Ορσέ.

Αναλυτικότερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε:

«Χθες το βράδυ είχα μια κοινή τηλεδιάσκεψη με τους E3 FMs & την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, στην οποία ξεκαθάρισα τα ακόλουθα σημεία:

Οι ΗΠΑ εγκατέλειψαν το τραπέζι των διαπραγματεύσεων τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους και επέλεξαν τη στρατιωτική οδό, όχι το Ιράν.

Οποιοσδήποτε νέος γύρος συνομιλιών είναι δυνατός μόνο όταν η άλλη πλευρά είναι έτοιμη για μια δίκαιη, ισορροπημένη και αμοιβαία επωφελή πυρηνική συμφωνία.

Αν η ΕΕ/Ε3 θέλουν να έχουν ρόλο, θα πρέπει να ενεργήσουν υπεύθυνα και να αφήσουν στην άκρη τις παρωχημένες πολιτικές απειλών και πιέσεων, στις οποίες περιλαμβάνεται και η χρήση του λεγόμενου μηχανισμού «snapback» για την οποία δεν έχουν κανένα απολύτως ηθικό και νομικό έρεισμα».

I had a joint teleconference with E3 FMs & EU HR last night, in which I made the following points clear:



It was the US that withdrew from a two-year negotiated deal -coordinated by EU in 2015- not Iran; and it was US that left the negotiation table in June this year and chose a… pic.twitter.com/NFQdK2HZD4 — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 18, 2025

Τι είναι ο μηχανισμός «snapback»

Το «snapback» είναι ένας μηχανισμός που προβλέπεται στη Συμφωνία για το Πυρηνικό Πρόγραμμα του Ιράν (JCPOA) και στο Ψήφισμα 2231 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (2015).

Πρακτικά σημαίνει ότι:

Δίνει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε συμβαλλόμενο κράτος (π.χ. ΗΠΑ, ΕΕ ή χώρες της Ε3 – Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο) να επαναφέρει («snap back») όλες τις κυρώσεις του ΟΗΕ κατά του Ιράν, εάν θεωρήσει ότι η Τεχεράνη παραβιάζει τις υποχρεώσεις της από τη συμφωνία.

Η επαναφορά γίνεται αυτόματα 30 ημέρες μετά την ειδοποίηση, εκτός αν υπάρξει ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας να μην επανέλθουν οι κυρώσεις — κάτι πολύ δύσκολο, γιατί απαιτεί τη συναίνεση όλων, συμπεριλαμβανομένων των μονίμων μελών με δικαίωμα βέτο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.