Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε ότι η Ρωσία συνέχισε τις επιθέσεις κατά της Ουκρανίας την Παρασκευή, λίγες ώρες πριν από τη σύνοδο κορυφής του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις από τη ρωσική πλευρά για πρόθεση τερματισμού του πολέμου, εκτιμώντας ωστόσο ότι μια πιθανή τριμερής συνάντηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποτελεσματικές λύσεις.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η προσπάθεια της Μόσχας να επιδείξει ισχύ ενόψει της συνόδου, εξαπολύοντας νέα επίθεση στην ανατολική Ουκρανία, απέτυχε.



Πηγή: skai.gr

