Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ζελένσκι: Η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις - Μια τριμερής θα μπορούσε να φέρει αποτελεσματικές λύσεις

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις από τη ρωσική πλευρά για πρόθεση τερματισμού του πολέμου

Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε ότι η Ρωσία συνέχισε τις επιθέσεις κατά της Ουκρανίας την Παρασκευή, λίγες ώρες πριν από τη σύνοδο κορυφής του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις από τη ρωσική πλευρά για πρόθεση τερματισμού του πολέμου, εκτιμώντας ωστόσο ότι μια πιθανή τριμερής συνάντηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποτελεσματικές λύσεις.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η προσπάθεια της Μόσχας να επιδείξει ισχύ ενόψει της συνόδου, εξαπολύοντας νέα επίθεση στην ανατολική Ουκρανία, απέτυχε.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βολοντιμίρ Ζελένσκι Σύνοδος Κορυφής Αλάσκα Ρωσία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark