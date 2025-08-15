Τραμπ: O Πούτιν είναι «έξυπνος τύπος», τα πάμε καλά

Ο Πούτιν είναι «έξυπνος τύπος» κι δυο τους «τα πάνε καλά», με «αμοιβαίο σεβασμό και από τις δύο πλευρές», δήλωσε ο Ντόναλτ Τραμπ συνομιλώντας με δημοσιογράφους, κατά την πτήση του προς στο Άνκορατζ, στην Αλάσκα όπου και θα γίνει η κρίσιμη συνόδος κορυφής με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν για το μέλλον της Ουκρανίας.

Προσθέτει ότι πιστεύει πως «κάτι θα προκύψει».

«Παρατήρησα ότι φέρνει πολλούς επιχειρηματίες από τη Ρωσία, και αυτό είναι καλό.Μου αρέσει γιατί θέλουν να κάνουν δουλειές, αλλά δε θα κάνουν μέχρι να σταματήσει ο πόλεμος».

Αναφορικά με τις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία, ο Τραμπ λέει ότι πιστεύει πως ο Πούτιν «προσπαθεί να στήσει σκηνικό» και «κατά τη γνώμη του, αυτό τον βοηθά να κλείσει μια καλύτερη συμφωνία».

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος σημειώνει ότι «στην πραγματικότητα αυτό τον βλάπτει και θα του μιλήσω γι’ αυτό».

Ερωτηθείς αν η συνομιλία του με τον Πούτιν θα καλύψει εδαφικά ζητήματα απαντά πως «Θα συζητηθούν, αλλά πρέπει να αφήσω την Ουκρανία να πάρει αυτή την απόφαση, και πιστεύω ότι θα πάρουν τη σωστή απόφαση. Όμως δεν είμαι εδώ για να διαπραγματευτώ εκ μέρους της Ουκρανίας. Είμαι εδώ για να τους φέρω στο ίδιο τραπέζι.Και νομίζω ότι έχουμε δύο πλευρές. Κοιτάξτε, ο Βλαντιμίρ Πούτιν ήθελε να καταλάβει όλη την Ουκρανία. Αν δεν ήμουν πρόεδρος, αυτή τη στιγμή θα έπαιρνε όλη την Ουκρανία — αλλά δεν πρόκειται να το κάνει».

Σε κάθε περίπτωση δεν αποκλείει «αυστηρές» συνέπειες για τη Ρωσία εάν δε δείξει προθυμία να συζητήσει σοβαρά για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία.

«Οικονομικά αυστηρές. Θα είναι πολύ αυστηρές», εξήγησε μεταξύ άλλων.

Την ίδια ώρα, αφήνει «ανοικτό το ενδεχόμενο» και για το οι ΗΠΑ να προσφέρουν εγγυήσεις ασφάλειας στην Ουκρανία

«Ίσως, μαζί με την Ευρώπη και άλλες χώρες. Όχι με τη μορφή του ΝΑΤΟ, γιατί αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, ξέρετε, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που δεν πρόκειται να συμβούν.

Αλλά ναι, μαζί με την Ευρώπη, υπάρχει πιθανότητα...»

Υψηλό διακύβευμα

Για υψηλό διακύβευμα έκανε λόγο νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Τραμπ αναχώρησε από την Ουάσινγκτον με το Air Force One και βρίσκεται καθ' οδόν προς την Αλάσκα. Ο Αμερικανός πρόεδρος δε μίλησε στους δημοσιογράφους πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο. Γύρισε και χαιρέτησε με το χέρι λίγο πριν επιβιβαστεί.

Πηγή: skai.gr

