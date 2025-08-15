Δανία: Πολλοί τραυματίες σε ατύχημα με τρένο

Πολλοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και τουλάχιστον ένα άτομο, έχει χάσει τη ζωή του σε ατύχημα με τρένο στη νότια Δανία, σύμφωνα με αναφορές της τοπικής αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από ξένα ΜΜΕ που επικαλούνται τη δανική αστυνομία, επιβατικό τρένο που κατευθυνόταν στο Σόντερμποργκ από την Κοπεγχάγη, εκτροχιάστηκε.

«Βρισκόμαστε στο σημείο ενός σιδηροδρομικού ατυχήματος με αρκετούς τραυματίες κοντά στο Tinglev», ανέφερε η αστυνομία της νότιας περιοχής Jutland της Δανίας στο X. «Χρειαζόμαστε ησυχία και ηρεμία στο σημείο του ατυχήματος και τα μη εξουσιοδοτημένα άτομα πρέπει να παραμείνουν μακριά από το σημείο. Θα ανακοινώσουμε περισσότερες πληροφορίες μέσω δελτίων τύπου το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσε.

Δεν είναι ακόμη σαφές πόσα άτομα τραυματίστηκαν και γιατί εκτροχιάστηκε το τρένο.

Train service remains suspended throughout Saturday, August 16, on the Tinglev–Sønderborg route after a train accident near Tinglev in southern Denmark. #Tog_ulykke



Several people were injured, and railway infrastructure between Kliplev and Tinglev was damaged, prompting… pic.twitter.com/dqwOEaRuKT — GeoTechWar (@geotechwar) August 15, 2025

Ο σιδηροδρομικός φορέας DSB δήλωσε μετά το ατύχημα ότι είχε διακόψει όλες τις διαδρομές μεταξύ των πόλεων Kliplev και Tinglev, κοντά στα σύνορα της Δανίας με τη Γερμανία.

Πηγή: skai.gr

