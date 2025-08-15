Μεγάλη πυρκαγιά σε ταράτσα πολυκατοικίας στο Μανχάταν

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα στο Μανχάταν, καθώς ξέσπασε πυρκαγιά στην ταράτσα επταώροφης πολυκατοικίας στην περιοχή Upper East Side.

Η κλήση για τη φωτιά στην οδό East 95th, μεταξύ της Second και First Avenue, έγινε λίγο μετά τις 10:00 τοπική ώρα.

Στο σημείο επιχειρούν περισσότεροι από 100 πυροσβέστες και διασώστες.

FDNY members are currently operating at a 3-alarm fire at 305 East 95th Street in Manhattan. pic.twitter.com/H05Ehdd7Ah — FDNY (@FDNY) August 15, 2025

Βίντεο που αναρτήθηκε στην εφαρμογή Citizen δείχνει πορτοκαλί φλόγες να ξεπηδούν από την οροφή, ενώ πυκνός μαύρος καπνός καλύπτει τον ουρανό.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται.

Το Γραφείο Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της Νέας Υόρκης καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.