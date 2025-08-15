Λογαριασμός
Μεγάλη πυρκαγιά σε ταράτσα πολυκατοικίας στο Μανχάταν – Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο (VIDEO)

Πυρκαγιά ξέσπασε σε ταράτσα επταώροφης πολυκατοικίας στο Μανχάταν. Πάνω από 100 πυροσβέστες στο σημείο. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί

Μεγάλη πυρκαγιά σε ταράτσα πολυκατοικίας στο Μανχάταν

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα στο Μανχάταν, καθώς ξέσπασε πυρκαγιά στην ταράτσα επταώροφης πολυκατοικίας στην περιοχή Upper East Side.

Η κλήση για τη φωτιά στην οδό East 95th, μεταξύ της Second και First Avenue, έγινε λίγο μετά τις 10:00 τοπική ώρα.

Στο σημείο επιχειρούν περισσότεροι από 100 πυροσβέστες και διασώστες.

Βίντεο που αναρτήθηκε στην εφαρμογή Citizen δείχνει πορτοκαλί φλόγες να ξεπηδούν από την οροφή, ενώ πυκνός μαύρος καπνός καλύπτει τον ουρανό.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται.

Το Γραφείο Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της Νέας Υόρκης καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

