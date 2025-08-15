Κρεμλίνο: Η έκβαση των συνομιλιών στην Αλάσκα θα κρίνει την τριμερή

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε πριν από τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα για την Ουκρανία ότι μια επακόλουθη τριμερής συνάντηση θα είναι δυνατή, εφόσον οι συνομιλίες μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ αποδώσουν αποτελέσματα, μετέδωσε την Παρασκευή το ρωσικό πρακτορείο Interfax.

Ο Πεσκόφ ανέφερε ότι οι συνομιλίες των προέδρων Ρωσίας και ΗΠΑ ενδέχεται να διαρκέσουν 6–7 ώρες, ενώ στις συναντήσεις, που αρχικά αναμένονταν να διεξαχθούν κατ’ ιδίαν, θα συμμετάσχουν και οι συνεργάτες τους, σύμφωνα με τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.



