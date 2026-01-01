Παρά τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την εξεύρεση ειρηνευτικής συμφωνίας, ο πόλεμος στην Ουκρανία φαίνεται ότι θα συνεχίσει να αποτελεί γεγονός το 2026 - τουλάχιστον προς το παρόν.

Η πλήρης εισβολή της Ρωσίας ξεκίνησε το 2022, επομένως το 2026 συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από την έναρξη των μαχών.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος διέταξε την εισβολή στην Ουκρανία, μοιράστηκε ένα μήνυμα που συσπειρώνει τους Ρώσους γύρω από τον πόλεμο για να σηματοδοτήσει την νέα χρονιά, ενώ επέμεινε ότι τα ρωσικά στρατεύματα μάχονται για «την αλήθεια και τη δικαιοσύνη» (ενάντια στην Ουκρανία).

Από την αλλη πλευρά, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μοιράστηκε το δικό του μήνυμα στο X - στο οποίο είπε ότι η Ουκρανία «κάνει πραγματικά τα πάντα για την ειρήνη» (με τη Ρωσία) στην οποία πιστεύει και για την οποία αγωνίζεται.

Πούτιν: «Είμαστε ένα – μια μεγάλη, δυνατή και ενωμένη οικογένεια»

Το μήνυμα του Ρώσου προέδρου

Πολίτες της Ρωσίας, φίλοι,

Αυτή τη στιγμή, καθώς βρισκόμαστε στο κατώφλι της Πρωτοχρονιάς, όλοι νιώθουμε το πέρασμα του χρόνου. Μπροστά μας βρίσκεται το μέλλον, και αυτό που επιφυλάσσει εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εμάς.

Αντλούμε δύναμη από τον εαυτό μας και από εκείνους που στέκονται δίπλα μας - εκείνους που είναι αγαπημένοι και μέσα στην καρδιά μας - και είμαστε πάντα έτοιμοι να προσφέρουμε τον ώμο μας σε αντάλλαγμα. Αυτή η αμοιβαία υποστήριξη μας δίνει την πεποίθηση ότι όλες οι φιλοδοξίες, οι ελπίδες και τα σχέδιά μας θα πραγματοποιηθούν σίγουρα.

Φυσικά, ο καθένας μας έχει προσωπικά, μοναδικά όνειρα, πολύ ξεχωριστά, με τον δικό του τρόπο. Ωστόσο, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το πεπρωμένο της Πατρίδας μας και με την ειλικρινή επιθυμία να την υπηρετήσουμε.

Διότι είμαστε ενωμένοι εμείς – ο λαός της Ρωσίας. Η εργασία, τα επιτεύγματα και οι επιτυχίες του καθενός μας προσθέτουν νέα κεφάλαια στην χιλιόχρονη ιστορία του, ενώ η δύναμη της ενότητάς μας, καθορίζει την κυριαρχία και την ασφάλεια της Πατρίδας μας, την ανάπτυξή της και το μέλλον της.

Η Πρωτοχρονιά είναι, πάνω απ' όλα, μια εποχή που ελπίζουμε για το καλύτερο, για το καλό και την καλή τύχη. Είναι μια ξεχωριστή και μαγική γιορτή, όταν ανοίγουμε τις καρδιές μας στην αγάπη, τη φιλία και τη συμπόνια, στη συμπάθεια και τη γενναιοδωρία.

Προσπαθούμε να φέρουμε χαρά και ζεστασιά μέσα από τη φροντίδα μας για όσους έχουν ανάγκη υποστήριξης και, φυσικά, να σταθούμε δίπλα στους ήρωές μας – τους συμμετέχοντες στις στρατιωτικές επιχειρήσεις – τόσο με λόγια όσο και με έργα.

Έχετε αναλάβει το καθήκον να αγωνιστείτε για την πατρίδα μας, για την αλήθεια και για τη δικαιοσύνη. Αυτή την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη τη Ρωσία, σας διαβεβαιώνω, είναι μαζί σας: σας σκέφτονται, συμμερίζονται τα συναισθήματά σας και εναποθέτουν τις ελπίδες τους σε εσάς. Μας ενώνει μια ειλικρινής, ανιδιοτελής και αφοσιωμένη αγάπη για τη Ρωσία.

Εύχομαι σε όλους τους στρατιώτες και τους διοικητές μας καλή χρονιά! Πιστεύουμε σε εσάς και στη νίκη μας.

Φίλοι,

Σε λίγα λεπτά, θα ακούσουμε τους κουδουνισμούς του ρολογιού του Κρεμλίνου και θα ξεκινήσει η Νέα Χρονιά. Την υποδεχόμαστε μαζί με τους πιο κοντινούς και αγαπημένους μας: τα παιδιά μας, τους γονείς μας, τους φίλους μας και τους συμπολεμιστές μας. Ακόμα και με εκείνους που είναι μακριά - είστε ακόμα μαζί μας, στην σκέψη μας.

Σας εύχομαι καλή υγεία και ευτυχία, κατανόηση και ευημερία. Και, πάνω απ' όλα, αγάπη, που μας εμπνέει. Είθε οι παραδόσεις, η πίστη και η μνήμη μας να ενώνουν όλες τις γενιές, στηρίζοντάς μας πάντα και σε όλα.

Είμαστε ένα – μια μεγάλη, δυνατή και ενωμένη οικογένεια, και γι' αυτό θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε και να δημιουργούμε, να επιτυγχάνουμε τους στόχους μας, προχωρώντας μόνο μπροστά προς όφελος των παιδιών και των εγγονιών μας, προς όφελος της μεγάλης Ρωσίας μας.

Καλή Χρονιά, φίλοι!

Ευτυχισμένο το 2026!

Ζελένσκι: «Παίρνουμε μαζί μας την ικανότητα για συλλογική δράση και την ανθρωπιά μας»

Το μήνυμα του Ουκρανού προέδρου

Μια ακόμη χρονιά περνάει, που κερδήθηκε με κόπο χάρη στην αφοσίωση και την επιμονή, μέσα από τις αρχές και την καθημερινή προσπάθεια των Ουκρανών.

Αυτή η χρονιά κατέστη δυνατή χάρη στους υπερασπιστές μας – εκείνους που στάθηκαν στο ύψος τους στα μέτωπα όχι μόνο για την Ουκρανία, αλλά και για όλους όσοι εκτιμούν την ελευθερία και την αξιοπρέπεια.

Μαζί, προχωράμε με ό,τι μας κρατάει σε εγρήγορση: την εμπειρία και τη μνήμη, τον λόγο της πατρίδας, την ελπίδα και την πίστη.

Παίρνουμε μαζί μας την ικανότητα για συλλογική δράση και την ανθρωπιά μας – ό,τι αντέχει ενάντια σε όλες τις αντιξοότητες.

Πιστεύουμε στην ειρήνη, αγωνιζόμαστε γι' αυτήν και εργαζόμαστε για να την πετύχουμε.

Καλή Χρονιά, αγαπητοί Ουκρανοί!

«Η συμφωνία ειρήνης είναι έτοιμη κατά 90% - 10% για να σωθούν εκατομμύρια ζωές»

Παράλληλα, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε βιντεοσκοπημένο διάγγελμα στους συμπολίτες του τονίζοντας ότι η συμφωνία ειρήνης για να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία είναι «έτοιμη κατά το 90%», προσθέτοντας ωστόσο πως αυτό το 10% που μένει θα κρίνει «τα πάντα, στην πραγματικότητα».

«Η συμφωνία ειρήνης είναι έτοιμη κατά το 90%. Απομένει 10% (...) Αυτό το 10% περιέχει τα πάντα, στην πραγματικότητα. Αυτό το 10% θα κρίνει την τύχη της ειρήνης, την τύχη της Ουκρανίας και της Ευρώπης», ανέφερε στο διάγγελμα, το οποίο δημοσιοποίησε μέσω Telegram και μέσω X. «10% για να σωθούν εκατομμύρια ζωές», πρόσθεσε.

Ο ουκρανός πρόεδρος διαβεβαίωσε πως η χώρα του θέλει το τέλος του πολέμου και κάνει «τα πάντα» για την ειρήνη, αλλά δεν θα δεχτεί να κλείσει συμφωνία με «οποιοδήποτε τίμημα», επιμένοντας πως η όποια συμφωνία πρέπει να συμπεριλαμβάνει σθεναρές εγγυήσεις ασφαλείας, για την αποτροπή νέας εισβολής της Ρωσίας.

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να συρράψει συμφωνία ειρήνης λαμβάνοντας υπόψη απαιτήσεις τόσο της Μόσχας, όσο και του Κιέβου, πλην όμως ακόμη δεν έχει εξευρεθεί συναίνεση για το ζήτημα-κλειδί των ανατολικών περιφερειών, την ώρα που ο ρωσικός στρατός κατέχει περί το 19% της ουκρανικής επικράτειας.

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εννοεί να προσαρτήσει το Ντονμπάς, δυο περιφέρειες όπου βρίσκονται ορυχεία, μεταλλεία και βιομηχανίες στην ανατολική Ουκρανία, καθώς κι ακόμη δυο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε στο βραδινό διάγγελμά του όμως ότι δεν πιστεύει ότι η Μόσχα θα σταματούσε στο Ντονμπάς αν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις αποσύρονταν από το ανατολικό μέτωπο.

«‘Αποσυρθείτε από το Ντονμπάς κι όλα θα τελειώσουν’. Έτσι ακούγεται η απάτη όταν μεταφράζεται από τα ρωσικά -- στα ουκρανικά, στα αγγλικά, στα γερμανικά, στα γαλλικά και, στην πραγματικότητα, σε κάθε γλώσσα του κόσμου», πρόσθεσε σαρκαστικά ο ουκρανός πρόεδρος.

