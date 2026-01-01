Η ΕΕ προειδοποιεί ότι οι εξελίξεις στην Υεμένη θέτουν σε κίνδυνο τη «σταθερότητα» του Κόλπου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έκρινε χθες Τετάρτη ότι οι εξελίξεις στις υεμενίτικες επαρχίες Χαντραμούτ και αλ Μάχρα εγείρουν «κινδύνους» για τη χώρα και ευρύτερα την περιφέρεια του Κόλπου.

«Η ΕΕ καλεί να υπάρξει αποκλιμάκωση και να αποφευχθούν μέτρα που θα απειλήσουν περαιτέρω τη σταθερότητα της Υεμένης και της περιοχής», αναφέρει δελτίο Τύπου της ευρωπαϊκής διπλωματίας.

«Η ΕΕ επαναβεβαιώνει τη σθεναρή δέσμευσή της στην ενότητα, στην εθνική κυριαρχία, στην ανεξαρτησία και στην εδαφική ακεραιότητα της Υεμένης, καθώς και την υποστήριξη της στο προεδρικό συμβούλιο και στη (σ.σ. διεθνώς αναγνωρισμένη) κυβέρνηση της Υεμένης», προστίθεται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ).

Πηγή: skai.gr

