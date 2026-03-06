Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δήλωσε ότι η ηγεσία του Ιράν έχει «αποδυναμωθεί πλήρως» και ότι αναζητά νέα ηγεσία που θα αντιμετωπίζει καλά τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, ακόμη κι αν πρόκειται για θεοκρατία και όχι για ένα δημοκρατικό κράτος.

«Το Ιράν δεν είναι η ίδια χώρα που ήταν πριν από μία εβδομάδα», δήλωσε σε συνέντευξη στο CNN. «Πριν από μία εβδομάδα ήταν ισχυροί και τώρα έχουν πράγματι αποδυναμωθεί».

Παράλληλα, ο Τραμπ, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η επιλογή νέου ηγέτη θα είναι εύκολη, μια διαδικασία στην οποία έχει δηλώσει ότι θέλει να εμπλακεί, και συνέκρινε την κατάσταση με τη Βενεζουέλα, όπου οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον Νικολάς Μαδούρο και τοποθέτησαν στην εξουσία την αναπληρώτριά του.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι θα μπορούσε να αποδεχθεί ακόμη και έναν θρησκευτικό ηγέτη στο Ιράν. «Ίσως ναι, εξαρτάται από το ποιο θα είναι το πρόσωπο. Δεν έχω πρόβλημα με τους θρησκευτικούς ηγέτες. Συνεργάζομαι με πολλούς θρησκευτικούς ηγέτες και είναι εξαιρετικοί», είπε.

Ερωτηθείς για το αν επιμένει στο ότι το Ιράν πρέπει να γίνει δημοκρατικό κράτος, απάντησε: «Όχι. Λέω ότι πρέπει να υπάρξει ένας ηγέτης που θα είναι δίκαιος και σωστός. Να κάνει εξαιρετική δουλειά. Να φέρεται καλά στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ και στις άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, είναι όλοι εταίροι μας».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις σχέσεις του με τις χώρες της Μέσης Ανατολής, υποστηρίζοντας ότι «πολεμούν για εμάς».

«Και έγινα πολύ φίλος με αυτές τις χώρες. Γι’ αυτό και τώρα πολεμούν όλες για εμάς. Πριν εμπλακώ, δεν μιλούσαμε καν με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία. Ξέρετε, ο Μπάιντεν τους είχε απομονώσει. Ο Μπάιντεν και ο Ομπάμα είχαν απομακρύνει τη Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ, το Κατάρ, τους είχαν απομακρύνει όλους. Όλοι αυτοί πήγαιναν προς την Κίνα, και εγώ ενεπλάκην και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έγιναν φίλοι μου», δήλωσε ο Τραμπ.

Και ενώ ο πρόεδρος επαίνεσε την αμερικανική επιχείρηση εναντίον του Ιράν, λέγοντας ότι είναι «12, ίσως και 15 σε κλίμακα από το 10», άφησε να εννοηθεί ότι δεν ανησυχεί για την άνοδο των τιμών της βενζίνης.

«Δεν πειράζει. Θα είναι βραχυπρόθεσμο. Θα πέσουν πολύ γρήγορα», είπε, απορρίπτοντας ότι οι τιμές έχουν αυξηθεί σημαντικά και προσθέτοντας ότι έχει «ήδη βρει τη λύση» για το Στενό του Ορμούζ.

«Έχουμε πλήξει το ναυτικό τους γιατί, ξέρετε, όταν εξουδετερώνεις το ναυτικό, δεν μπορούν να κάνουν αυτά που ήθελαν να κάνουν. Έχουμε φτάσει περίπου στα 25. Μπορείτε να το φανταστείτε; 25 μεγάλα πλοία έχουν τεθεί εκτός μάχης», είπε.

Ο Τραμπ εκτιμά ότι η Κούβα «θα καταρρεύσει σύντομα»

Σε ξεχωριστή δήλωσή του στο CNN, ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι η Κούβα «θα καταρρεύσει πολύ σύντομα».

«Η Κούβα πρόκειται να καταρρεύσει πολύ σύντομα, παρεμπιπτόντως, είναι άσχετο με αυτό, αλλά η Κούβα θα πέσει κι αυτή. Θέλουν τόσο πολύ να κάνουν συμφωνία», δήλωσε.

«Θέλουν να κάνουν συμφωνία και έτσι θα στείλω εκεί τον Μάρκο Ρούμπιο και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Αυτή τη στιγμή είμαστε πραγματικά επικεντρωμένοι σε αυτό εδώ. Έχουμε άφθονο χρόνο, αλλά η Κούβα είναι έτοιμη, μετά από 50 χρόνια», πρόσθεσε.

Μία ημέρα νωρίτερα, ο Τραμπ δήλωσε στον Λευκό Οίκο ότι είναι μόνο «θέμα χρόνου» πριν οι Αμερικανοί κουβανικής καταγωγής μπορέσουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αυτό αποτελεί το επόμενο ζήτημα στην ατζέντα της κυβέρνησής του μετά τον συνεχιζόμενο πόλεμο με το Ιράν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.