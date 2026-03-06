Γουίτκοφ: Τις προσεχείς εβδομάδες αναμένεται πρόοδος στις συνομιλίες Ρωσίας και Ουκρανίας

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ουκρανία και Ρωσία αντάλλαξαν 1.000 αιχμαλώτους πολέμου αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με τον ειδικό απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

Ουκρανία και Ρωσία αντάλλαξαν 1.000 αιχμαλώτους πολέμου αυτή την εβδομάδα, δήλωσε ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, προσθέτοντας ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται και αναμένεται μεγαλύτερη πρόοδος τις επόμενες εβδομάδες.

This week, Ukraine and Russia carried out another prisoner exchange, with 1000 individuals returned following agreements reached during the recent trilateral negotiations in Geneva with the United States.



This exchange was achieved thanks to sustained and detailed peace… — Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) March 6, 2026

«Αυτή την εβδομάδα η Ουκρανία και η Ρωσία πραγματοποίησαν μια ακόμη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, με αποτέλεσμα να επιστρέψουν 1.000 άνθρωποι – βάσει των συμφωνιών που επιτεύχθηκαν κατά την πορεία των πρόσφατων τριμερών συνομιλιών στη Γενεύη με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε ο Γουίτκοφ.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο, η νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου κατέστη δυνατή χάρη «στις συνεχιζόμενες και λεπτομερείς ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις» που διεξήχθησαν «με υπόδειξη του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ».

«Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και τις προσεχείς εβδομάδες αναμένεται περαιτέρω πρόοδος», δήλωσε ο Γουίτκοφ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

