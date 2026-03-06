Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γουίτκοφ: Τις προσεχείς εβδομάδες αναμένεται πρόοδος στις συνομιλίες Ρωσίας και Ουκρανίας

Ουκρανία και Ρωσία αντάλλαξαν 1.000 αιχμαλώτους πολέμου, όπως ανακοίνωσε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, επισημαίνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται

Witkoff
Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle
  • Ουκρανία και Ρωσία αντάλλαξαν 1.000 αιχμαλώτους πολέμου αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με τον ειδικό απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.
  • Η ανταλλαγή πραγματοποιήθηκε βάσει των συμφωνιών που επιτεύχθηκαν κατά τις τριμερείς συνομιλίες στη Γενεύη με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών.
  • Η νέα ανταλλαγή κατέστη δυνατή μέσω των συνεχιζόμενων ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων που έγιναν με υπόδειξη του προέδρου Τραμπ, ενώ αναμένεται περαιτέρω πρόοδος τις επόμενες εβδομάδες.

Ουκρανία και Ρωσία αντάλλαξαν 1.000 αιχμαλώτους πολέμου αυτή την εβδομάδα, δήλωσε ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, προσθέτοντας ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται και αναμένεται μεγαλύτερη πρόοδος τις επόμενες εβδομάδες.

«Αυτή την εβδομάδα η Ουκρανία και η Ρωσία πραγματοποίησαν μια ακόμη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, με αποτέλεσμα να επιστρέψουν 1.000 άνθρωποι – βάσει των συμφωνιών που επιτεύχθηκαν κατά την πορεία των πρόσφατων τριμερών συνομιλιών στη Γενεύη με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε ο Γουίτκοφ.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο, η νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου κατέστη δυνατή χάρη «στις συνεχιζόμενες και λεπτομερείς ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις» που διεξήχθησαν «με υπόδειξη του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ».

«Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και τις προσεχείς εβδομάδες αναμένεται περαιτέρω πρόοδος», δήλωσε ο Γουίτκοφ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ουκρανία Ρωσία Στιβ Γουίτκοφ Ντόναλντ Τραμπ ΗΠΑ Πόλεμος στην Ουκρανία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark