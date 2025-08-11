Ζελένσκι: Ο Πούτιν δεν είναι έτοιμος για ειρήνη - Μετακινεί στρατεύματα για νέες επιχειρήσεις

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η Ρωσία προχωρά σε μετακινήσεις στρατευμάτων με στόχο την έναρξη νέων επιθετικών επιχειρήσεων γεγονός που υποδεικνύει ότι η Ρωσία δεν σκοπεύει να τερματίσει τις εχθροπραξίες στην Ουκρανία.

«Αντιθέτως, μετακινούν τα στρατεύματα και τις δυνάμεις τους με τρόπο που να τους επιτρέπει να εξαπολύσουν νέες επιθετικές επιχειρήσεις», είπε στο βραδινό του διάγγελμα, επικαλούμενος αναφορά των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Οι δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου έρχονται λίγο μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για την επικείμενη συνάντηση στην Αλάσκα με τον Βλάντιμιρ Πούτιν.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποβάθμισε τις προσδοκίες για το αποτέλεσμα της συνάντησης, χαρακτηρίζοντάς τη «διερευνητική».

«Θα του πω: “Πρέπει να τερματίσεις αυτόν τον πόλεμο. Πρέπει να τον τερματίσεις”», είπε τη Δευτέρα σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, προαναγγέλλοντας τη σύνοδο κορυφής της 15ης Αυγούστου στην Αλάσκα, την πρώτη επίσκεψη του Πούτιν σε αμερικανικό έδαφος εδώ και σχεδόν μία δεκαετία. Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι «δεν είναι δική μου δουλειά να κάνω τη συμφωνία».

«Θα πάω να δω τα όρια της συζήτησης. Μπορεί να φύγω και να πω “Καλή τύχη” και αυτό να είναι το τέλος. Μπορεί να πω ότι δεν πρόκειται να λυθεί», ανέφερε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι το επόμενο βήμα μετά την Αλάσκα θα πρέπει να είναι μια απευθείας συνάντηση του Ουκρανού ηγέτη με τον Πούτιν, με τον ίδιο να μεσολαβεί εφόσον χρειαστεί. Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη συνάντηση με τον Πούτιν ανέφερε ότι «θα έλεγα ότι θα μπορούσε να πάει, αλλά έχει πάει σε πολλές συναντήσεις. Ξέρετε, είναι εκεί τριάμισι χρόνια, δεν έγινε τίποτα», σχολίασε.

Η προσπάθεια του Τραμπ να μετριάσει τις προσδοκίες ακολουθεί τη δημόσια απόρριψη από τον Ζελένσκι του αιτήματος του Πούτιν να παραχωρηθούν εδάφη που η Ρωσία δεν ελέγχει ως προϋπόθεση για κατάπαυση του πυρός, με τον Ουκρανό πρόεδρο να επικαλείται την ανάγκη συνταγματικής έγκρισης. Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη δικαιολογία αυτή ενοχλητική, λέγοντας ότι τον «ενόχλησε λίγο».



Πηγή: skai.gr

