Δαρδανέλλια: Νέα πυρκαγιά απειλεί πολυτελείς κατοικίες – Διεκόπη η ναυσιπλοΐα

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης δίνουν μάχη για να περιορίσουν την πυρκαγιά και να προστατεύσουν τις κατοικημένες περιοχές, ενώ η κατάσταση παραμένει κρίσιμη

Φωτιά Δαρδανέλλια

Νέα πυρκαγιά ξέσπασε στα Δαρδανέλλια (Τσανάκαλε). Το πύρινο μετωπο ξεκίνησε από την περιοχή Κεπέζ ενώ χρειάστηκε να απομακρυνθούν περίπου 80 άτομα διά θαλάσσης. Η ένταση της πυρκαγιάς είναι μεγάλη και απειλούνται πολυτελείς κατοικίες στην περιοχή Γκιουζελγιαλί στα Στενά των Δαρδανελλίων, σημειώνει το EΡΤ News.

Όπως έγινε γνωστό, διεκόπη η ναυσιπλοΐα στο ρευμα ανόδου (από Νότο προς Βορρά) στα Στενά των Δαρδανελλίων. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης δίνουν μάχη για να περιορίσουν την πυρκαγιά και να προστατεύσουν τις κατοικημένες περιοχές, ενώ η κατάσταση παραμένει κρίσιμη. Βίντεο στο διαδίκτυο αποτυπώνουν την ένταση της πυρκαγιάς και τις ζημιές που έχει μέχρι στιγμής προκαλέσει.

