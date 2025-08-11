Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι στη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, θα του ζητήσει «να τερματίσει τον πόλεμο». Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συνάντηση, που θα πραγματοποιηθεί στην Αλάσκα, «διερευνητική».

«Πηγαίνω να μιλήσω με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και θα του πω: πρέπει να τερματίσεις αυτόν τον πόλεμο. Πρέπει να τον τερματίσεις», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

Ειδικότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι αναμένει να είναι «εποικοδομητική η συζήτηση» με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, και ότι η επόμενη συνάντησή του θα είναι είτε με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είτε με τους δύο ηγέτες μαζί.

Ο Τραμπ είπε ότι στη συνάντηση θα τεθεί θέμα «ανταλλαγής ή αλλαγών εδαφών» και πως θα προσπαθήσει «να εξασφαλίσει την επιστροφή κάποιων εδαφών στην Ουκρανία». Τόνισε ότι θέλει «να δει μια κατάπαυση του πυρός», ενώ δεν απέκλεισε να αποχωρήσει από τη συνάντηση λέγοντας απλώς «καλή τύχη».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ακόμη ότι θα επικοινωνήσει με τους Ευρωπαίους ηγέτες πριν και μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν στην οποία ενδέχεται να συμμετάσχει και ο Ζελένσκι.

Ο Τραμπ, δήλωσε ότι θεωρεί πως η επικείμενη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο «μπορεί να πάει καλά, αλλά μπορεί και να πάει άσχημα».

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι μετά από μια ενδεχόμενη συμφωνία για την Ουκρανία, θα μπορούσε να υπάρξει αύξηση του εμπορίου με τη Ρωσία.

Πηγή: skai.gr

