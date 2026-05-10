Ζελένσκι: «Η Ρωσία δεν τηρεί την εκεχειρία»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως η εκεχειρία που ανακοινώθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) και στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε τόσο από τον ίδιο, όσο και από τον Βλάντιμιρ Πούτιν, δεν εφαρμόζεται, καθώς ο ρωσικός στρατός συνεχίζει τις επιθέσεις στο μέτωπο.

Η δήλωση του Ζελένσκι εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των επαναλαμβανόμενων καταγγελιών της Ουκρανίας ότι οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν επιθέσεις παρά τις προσωρινές συμφωνίες αποκλιμάκωσης. Σύμφωνα με το Κίεβο, έχουν καταγραφεί παραβιάσεις κατά μήκος κρίσιμων τομέων του μετώπου, με χρήση πυροβολικού και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Οι ουκρανικές αρχές υποστηρίζουν ότι αυτό υπονομεύει τις διπλωματικές προσπάθειες των ΗΠΑ για σταθεροποίηση της κατάστασης και δυσχεραίνει οποιαδήποτε προοπτική ουσιαστικής ειρηνευτικής διαδικασίας.

Πηγή: skai.gr

