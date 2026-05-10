Ιρανικά drones έπληξαν δεξαμενόπλοιο αμερικανικών συμφερόντων στον Περσικό Κόλπο

Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος χτύπησε το πλοίο "Neha" κοντά στη Ντόχα — Δεν υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ των 23 μελών του πληρώματος

Περσικός Κόλπος

Το εμπορικό πλοίο "Neha", αμερικανικών συμφερόντων, δέχθηκε επίθεση από δύο ιρανικά drones στον Περσικό Κόλπο την Κυριακή, 10 Μαΐου, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Safesea Group, SV Anchan, ο οποίος μίλησε στο Fox News Digital.

Ένα από τα drones χτύπησε το πλοίο, ενώ το δεύτερο αστόχησε. Το δεξαμενόπλοιο ήταν άδειο από φορτίο τη στιγμή της επίθεσης και βρισκόταν αγκυροβολημένο κοντά στη Ντόχα.

Στο πλοίο επέβαιναν 23 ναυτικοί και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Όλα αυτά, όσο Τεχεράνη και Ουάσινγκτον βρίσκονται σε καθεστώς διαπραγματεύσεων. 

TAGS: Περσικός Κόλπος Drone Ιράν
