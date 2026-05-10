Οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού αποβιβάστηκαν στην Τενερίφη, ενώ ο βρετανικός στρατός ξεκίνησε ειδική αποστολή βοήθειας για τη φροντίδα ενός Βρετανού ασθενούς στο Τριστάν ντα Κούνια.

🚨 When you need to get the world's most remote inhabited island fast



British Army medics & pathfinders jumped into Tristan da Cunha last night with emergency medical supplies to treat a suspected case of Hantavirus pic.twitter.com/AZ40xU9Fk2 May 10, 2026

Παρά τις διαμαρτυρίες κατοίκων, το κρουαζιερόπλοιο "MV Hondius" έφτασε στην Τενερίφη το πρωί της Κυριακής, 10ης Μαΐου. Οι Βρετανοί επιβάτες αναμένεται να επαναπατριστούν, ώστε να τεθούν σε απομόνωση στο νοσοκομείο που είχε χρησιμοποιηθεί αρχικά ως χώρος καραντίνας κατά την πανδημία Covid στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ η UKHSA ανακοίνωσε ότι ο κίνδυνος για το κοινό «παραμένει πολύ χαμηλός».

Η UKHSA ανέφερε ότι οι επιβάτες θα μεταφερθούν αεροπορικώς στο Ηνωμένο Βασίλειο με ναυλωμένη πτήση και στη συνέχεια θα οδηγηθούν σε εγκατάσταση απομόνωσης στο νοσοκομείο Arrowe Park, στο Μέρσεϊσαϊντ.

Την ίδια στιγμή, ειδική ομάδα του βρετανικού στρατού μεταφέρθηκε με αλεξίπτωτα στο βρετανικό υπερπόντιο έδαφος του Τριστάν ντα Κούνια - το πιο απομονωμένο κατοικημένο νησί στον κόσμο - μαζί με ιατρικό προσωπικό, βοήθεια και εξοπλισμό για τη θεραπεία του Βρετανού που θεωρείται ύποπτο κρούσμα χανταϊού και είχε αποβιβαστεί εκεί.

Η Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι ένας Βρετανός υπήκοος αποβιβάστηκε από το κρουαζιερόπλοιο "MV Hondius" στο νησί, όπου κατοικεί, παρουσιάζοντας ύποπτα συμπτώματα.

Έξι αλεξιπτωτιστές, ένας σύμβουλος της RAF και μία νοσηλεύτρια του Στρατού από την 16η Αερομεταφερόμενη Ταξιαρχία πραγματοποίησαν ρίψη με αλεξίπτωτο, ενώ παράλληλα ρίχθηκαν προμήθειες οξυγόνου και ιατρικό υλικό στο απομακρυσμένο νησί, το οποίο είναι προσβάσιμο συνήθως μόνο δια θαλάσσης.

Το μεταγωγικό αεροσκάφος RAF A400M απογειώθηκε από τη βάση RAF Brize Norton προς το Ascension Island, με υποστήριξη αεροσκάφους RAF Voyager, πριν συνεχίσει προς το Τριστάν ντα Κούνια.

Το Υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι είναι η πρώτη φορά που ιατρικό προσωπικό μεταφέρεται με αλεξίπτωτα για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ιβέτ Κούπερ, δήλωσε ότι η ασφάλεια «όλων των μελών της βρετανικής οικογένειας» αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα.

Όπως ανέφερε: «Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τις διεθνείς αρχές και τη διοίκηση του Τριστάν ντα Κούνια, κρατώντας ενήμερους όσους επηρεάζονται και διασφαλίζοντας ότι παρέχεται η κατάλληλη υποστήριξη στο Ηνωμένο Βασίλειο και στα Υπερπόντια Εδάφη.»

Πηγή: skai.gr

