Στην Αλβανία μετέβη σήμερα ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ με σκοπό να ενισχυθεί η συνεργασία των δύο χωρών στη μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης.

Ωστόσο, ο Βρετανός πρωθυπουργός έμεινε άναυδος σήμερα καθώς χαιρέτισε τις συνομιλίες για τη δημιουργία «κέντρων επιστροφής» τύπου Ρουάντα λίγα μόλις λεπτά πριν ο Αλβανός ομόλογός του, Έντι Ράμα αποκλείσει ένα τέτοιο σχέδιο.

Συγκεκριμένα, ο Κιρ Στάρμερ αποκάλυψε σήμερα το πρωί ότι έχει συζητήσει με μερικά βαλκανικά κράτη προκειμένου να δώσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο τη δυνατότητα να πληρώσει για την αποστολή αιτούντων άσυλο των οποίων οι αιτήσεις δεν έχουν εγκριθεί στο εξωτερικό. Υπονόησε μάλιστα ότι θα συζητήσει την ιδέα αυτή και με τον Έντι Ράμα κατά τη σημερινή επίσκεψη που πραγματοποίησε στα Τίρανα.

Ωστόσο, σε κοινή συνέντευξη Τύπου που είχαν οι δυο τους ο Ράμα «άδειασε» τον Στάρμερ λέγοντας: «Ήμουν πολύ σαφής από την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία με την Ιταλία ότι επρόκειτο για μια ειδική συμφωνία που κάναμε με την Ιταλία λόγω της πολύ στενής μας σχέσης, αλλά και λόγω της γεωγραφικής μας θέσης, κάτι που έχει πολύ νόημα».

Από την πλευρά του ο Κιρ Στάρμερ αρνήθηκε να κατονομάσει τις εμπλεκόμενες χώρες με τις οποίες έχει συζητήσει- στις οποίες πιστεύεται ότι περιλαμβάνονται η Σερβία, η Βοσνία και η Βόρεια Μακεδονία - αλλά πρόσθεσε: «Την κατάλληλη στιγμή, θα είμαι σε θέση να σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό».

Μιλώντας νωρίτερα στην Αλβανία, ο Στάρμερ δήλωσε: «Αυτό που θέλουμε τώρα να κάνουμε και συζητάμε είναι τα κέντρα επιστροφής, δηλαδή εκείνα όπου κάποιος που έχει περάσει από το σύστημα στο Ηνωμένο Βασίλειο, πρέπει να επιστρέψει και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα επιστρέψει αποτελεσματικά και θα το κάνουμε αυτό, αν μπορούμε, μέσω των κέντρων επιστροφής».

«Αυτό ακριβώς είναι το θέμα των συνομιλιών. Θα έλεγα ότι σε αυτόν τον τομέα κανένα μεμονωμένο μέτρο δεν θα είναι το μέτρο που θα αποτελέσει, αν θέλετε, την ιδανική λύση».

«Συνδυάζοντας τα όλα - συλλήψεις, κατασχέσεις, συμφωνίες με άλλες χώρες, επιστροφή ανθρώπων που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται εδώ και κέντρα επιστροφής, αν μπορούμε μέσω αυτών των συνομιλιών να προσθέσουμε στο οπλοστάσιό μας, θα μας επιτρέψουν να αντιμετωπίσουμε αυτό το άθλιο εμπόριο και να διασφαλίσουμε ότι θα σταματήσουμε αυτούς τους ανθρώπους να διασχίζουν τη Μάγχη».

Η Ντάουνινγκ Στριτ δήλωσε ότι τα σχέδια ήταν «εντελώς διαφορετικά» από το εμβληματικό σχέδιο απέλασης της προηγούμενης κυβέρνησης για τη Ρουάντα. Ωστόσο, οι υπουργοί του προσπαθούν τώρα να βρουν ένα άλλο σχέδιο που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως αποτρεπτικός παράγοντας για τους μετανάστες από τη Μάγχη.

Οι αφίξεις φέτος ξεπέρασαν τις 12.000 - αύξηση 40% σε σχέση με το 2024. Περισσότεροι από 600 διέσχισαν τη Μάγχη τη Δευτέρα, ενώ ο πρωθυπουργός εκφωνούσε μια σημαντική ομιλία υποσχόμενος καταστολή της μετανάστευσης.

Πηγή: skai.gr

