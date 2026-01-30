Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η νορβηγική εταιρεία Kongsberg Gruppen κέρδισε παραγγελία ύψους 16 δισεκατομμυρίων κορωνών (1,67 δισεκατομμύρια δολάρια) από την Πολωνία για συστήματα άμυνας κατά των drones.

Η νορβηγική αμυντική εταιρεία Kongsberg Gruppen KOG.OL ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι κέρδισε παραγγελία ύψους 16 δισεκατομμυρίων κορωνών (1,67 δισεκατομμύρια δολάρια) από την Πολωνία για συστήματα άμυνας κατά των drones.

Η Πολωνία ενισχύει την αεράμυνά της, μετά από μια ρωσική επιδρομή με μη επανδρωμένο αεροσκάφος τον Σεπτέμβριο που αποκάλυψε πόσο ευάλωτη παραμένει η χώρα σε πιθανές επιπτώσεις από τον πόλεμο στη γειτονική Ουκρανία, όπως μεταδίδει το Reuters.

«Η Πολωνία φέρει στους ώμους της την ευθύνη, τα έξοδα, τις οργανώσεις, όλα όσα υποτίθεται ότι διασφαλίζουν την ασφάλεια στα πολωνικά, ευρωπαϊκά, νατοϊκά ανατολικά σύνορα...», δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή.

Ο κύριος ανάδοχος θα είναι ο κρατικός αμυντικός όμιλος Polska Grupa Zbrojeniowa, ενώ η νορβηγική Kongsberg και η APS με έδρα τη Γκντύνια πρόκειται επίσης να διαδραματίσουν βασικούς ρόλους.

Η Kongsberg δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι θα επενδύσει στην αύξηση της παραγωγικής της ικανότητας στην Πολωνία μετά την παραγγελία για τα Συστήματα Αντιμετώπισης Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (CUAS).

Η σύμβαση, που υπογράφηκε σε συνεργασία με την Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), περιλαμβάνει την παράδοση 18 μπαταριών CUAS.

«Η συνεργασία μεταξύ της Kongsberg και της PGZ καταδεικνύει τη δέσμευση και την υποστήριξη των εταιρειών στη βιομηχανική συνεργασία σε επίπεδο ΝΑΤΟ για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού τοπίου ασφαλείας και της ασπίδας κατά των drones», ανέφερε.

Η αγορά αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας East Shield της Πολωνίας για την ενίσχυση της άμυνας κατά μήκος της ανατολικής πλευράς του ΝΑΤΟ και θα χρηματοδοτηθεί μέσω του προγράμματος SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το σύστημα θα περιλαμβάνει ραντάρ για την ανίχνευση εχθρικών στόχων καθώς και διάφορους τύπους ενεργοποιητών που προορίζονται για την εξουδετέρωση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών του εχθρού.

