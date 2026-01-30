Αγωγή κατά του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ και της Εφορίας (IRS) διεκδικώντας 10 δισ. δολάρια, για τη δημοσιοποίηση των φορολογικών του δηλώσεων στα ΜΜΕ το 2019 και το 2020 κατέθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Στην αγωγή που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μαϊάμι, ο Τραμπ, οι ενήλικοι γιοι του και η εταιρεία που φέρει το όνομά του υποστηρίζουν ότι οι υπηρεσίες δεν έλαβαν τις «απαιτούμενες προφυλάξεις» για να αποτρέψουν τον πρώην υπάλληλο της IRS, Τσαρλς Λίτλτζον, να διαρρεύσει τις φορολογικές τους δηλώσεις σε «αριστερά μέσα ενημέρωσης», συμπεριλαμβανομένων των New York Times και του ProPublica.

Οι ενάγοντες δήλωσαν ότι υπέστησαν «σημαντική και ανεπανόρθωτη βλάβη» στη φήμη και στα οικονομικά τους συμφέροντα και ότι ενδέχεται να ζητήσουν αποζημιώσεις, επειδή οι διαρροές είτε έγιναν εκ προθέσεως είτε προέκυψαν από βαριά αμέλεια.

Η αγωγή της Πέμπτης φέρνει τον Τραμπ στην ασυνήθιστη θέση να μηνύει κυβερνητικές υπηρεσίες που ανήκουν στην εκτελεστική εξουσία, της οποίας είναι επικεφαλής.

Η IRS υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών. Καμία από τις δύο υπηρεσίες δεν απάντησε άμεσα στα αιτήματα να σχολιάσουν την είδηση μετά το πέρας του ωραρίου λειτουργίας τους.

Ο Σκοτ Μπέσεντ, υπουργός Οικονομικών και υπηρεσιακός επίτροπος της IRS, δεν κατονομάζεται ως εναγόμενος. Μεταξύ των λοιπών εναγόντων είναι οι Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, Έρικ Τραμπ και ο Όμιλος Trump (Trump Organization).

Ο Τραμπ έχει καταθέσει πολλές αγωγές με την προσωπική του ιδιότητα, συχνά διεκδικώντας μεγάλα ποσά για δημοσιεύματα διαφόρων μέσων ενημέρωσης, από τότε που εξασφάλισε τη δεύτερη θητεία του στον Λευκό Οίκο το 2024.

Έχει μηνύσει τους New York Times και τον εκδοτικό οίκο Penguin Random House ζητώντας 15 δισ. δολάρια, για άρθρα και ένα βιβλίο που, όπως υποστηρίζει, είχαν στόχο να υπονομεύσουν την προεκλογική του εκστρατεία το 2024.

Με άλλη αγωγή, ο Τραμπ διεκδικεί 10 δισ. δολάρια από τη Wall Street Journal για άρθρο που αναφερόταν στην κάρτα και την ευχή γενεθλίων του προέδρου προς τον Τζέφρι Έπσταϊν, και 10 δισ. δολάρια από το BBC για το μοντάζ ομιλίας του που προηγήθηκε της εισβολής στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου.

Ο Αλεχάντρο Μπρίτο, δικηγόρος με έδρα τη Φλόριντα, κατέθεσε ή βοήθησε να κατατεθούν όλες αυτές οι αγωγές, καθώς και η αγωγή κατά της IRS και του Υπουργείου Οικονομικών. Δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Guardian να σχολιάσει την υπόθεση.

Στην αγωγή της Πέμπτης, ο Τραμπ και οι λοιποί ενάγοντες αναφέρουν ότι οι New York Times δημοσίευσαν τουλάχιστον οκτώ άρθρα και το ProPublica δημοσίευσε τουλάχιστον 50 άρθρα, που βασίζονταν στις διαρροές του Λίτλτζον.

Σύμφωνα με την αγωγή, οι διαρροές «προκάλεσαν στους ενάγοντες βλάβη στη φήμη και στα οικονομικά τους συμφέροντα, δημόσια αμηχανία, αδίκως αμαύρωσαν τη φήμη των επιχειρήσεών τους, τους παρουσίασαν με ψευδή τρόπο και επηρέασαν αρνητικά τη δημόσια εικόνα του προέδρου Τραμπ και των λοιπών εναγόντων».

Οι εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες στον Λίτλτζον τον Σεπτέμβριο του 2023 για διαρροή φορολογικών αρχείων του Τραμπ και χιλιάδων άλλων πλούσιων Αμερικανών στα ΜΜΕ, λέγοντας ότι είχε πολιτικά κίνητρα.

Ο 40χρονος Λίτλτζον δήλωσε ένοχος τον επόμενο μήνα για μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη πληροφοριών φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος και καταδικάστηκε τον Ιανουάριο του 2024 σε πέντε χρόνια φυλάκιση.



