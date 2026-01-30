Συναγερμός σήμανε στην Εθνική Φρουρά έπειτα από την εξαφάνιση ποσότητας περίπου 13 κιλών (30 λίβρες) εκρηκτικού υλικού ΤΝΤ, κατά τη διάρκεια άσκησης του Μηχανικού, στο πεδίο βολής Καλού Χωριού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση και έχουν ξεκινήσει ανακρίσεις. Ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς μετέβη στο σημείο, όπου παρακολουθεί από κοντά τις έρευνες και τις διαδικασίες διερεύνησης. Για το περιστατικό είναι ενήμερη και η Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, εξετάζονται δύο βασικά ενδεχόμενα, είτε το εκρηκτικό υλικό να έχει πράγματι χαθεί ή κλαπεί, είτε να έχει χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της άσκησης χωρίς να καταγραφεί με ακρίβεια στα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Μέχρι να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση, η άσκηση που ήταν προγραμματισμένη αναβλήθηκε σήμερα, ενώ συνεχίζονται οι έλεγχοι και η συλλογή στοιχείων από τις αρμόδιες στρατιωτικές αρχές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.