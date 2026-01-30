Λογαριασμός
Μείωση 1,7% σημείωσαν τα οδικά τροχαία δυστυχήματα τον Νοέμβριο

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, στα ατυχήματα αυτά καταγράφηκαν 30 νεκροί (μείωση 36,2%), 30 βαριά τραυματίες (μείωση 31,8%) και 1.013 ελαφρά τραυματίες (μείωση 5,1%)

Τροχαία ατυχήματα

Μείωση 1,7% σημείωσαν τα οδικά τροχαία ατυχήματα που συνέβησαν σε ολόκληρη τη χώρα και προκάλεσαν τον θάνατο ή τον τραυματισμό ατόμων τον Νοέμβριο πέρυσι σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, και ανήλθαν σε 873 τον αριθμό.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, στα ατυχήματα αυτά καταγράφηκαν 30 νεκροί (μείωση 36,2%), 30 βαριά τραυματίες (μείωση 31,8%) και 1.013 ελαφρά τραυματίες (μείωση 5,1%).

