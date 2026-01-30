Είναι ταλαντούχοι, αντισυμβατικοί και έρχονται με φόρα «Στην Αγκαλιά του Φάνη» απόψε, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου στις 23.30, στον ΣΚΑΪ. Ο λόγος για τους Σωτήρη Καλυβάτση και Γιώργο Σεϊταρίδη!

Ο Σωτήρης Καλυβάτσης ξέρει να σατιρίζει και να αυτοσαρκάζεται, διαθέτει χιούμορ και φαντασία και φέρνει στον Φάνη Λαμπρόπουλο ένα… καυτό δώρο! Ο ταλαντούχος ηθοποιός και παρουσιαστής μιλάει για τη σχέση του αλλά και για το ενδεχόμενο κάποια στιγμή να παντρευτεί. Πώς πήρε την απόφαση να μετακομίσει, από το σκάφος όπου έμενε επί χρόνια, σε ένα διαμέρισμα στην ξηρά; Πόσο πιθανό βρίσκει το ενδεχόμενο επανασύνδεσης με τους ΑΜΑΝ, έστω για ένα μόνο επεισόδιο; Πώς αντιδρά στα ψευδή δημοσιεύματα που τον αφορούν; Οι δύο άντρες κάνουν ένα ξεχωριστό ταξίδι στο… χρόνο και το αποτέλεσμα είναι ξεκαρδιστικό!

Μετά από ένα χρονικό διάστημα δώδεκα ετών που είχε αποσυρθεί στο Πήλιο, ο Γιώργος Σεϊταρίδης αποφάσισε να επιστρέψει στην Αθήνα και στο θέατρο. Τι τον οδήγησε σε αυτή την απόφαση; Σε αυτή τη διαφορετική συνέντευξη ο ηθοποιός αναφέρεται στις σπουδές του στην Αγγλία, στη γνωριμία με τη σύζυγό του και παραδέχεται πως είναι… παντοφλάκιας! Γιατί δηλώνει πως στην Αθήνα το «κουτσομπολιό» είναι επάγγελμα; Θα υποδυόταν ξανά τον «Περιστερόπουλο»; Τι δώρο έχει ετοιμάσει για εκείνον ο Φάνης;

«Στην αγκαλιά του Φάνη»: Μια εκπομπή που δεν παίρνει τον εαυτό της στα σοβαρά – και γι’ αυτό ακριβώς αξίζει να την δείτε!

