Η Μάργκοτ Ρόμπι με περιδέραιο της Ελίζαμπεθ Τέιλορ στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη» - Βίντεο, φωτογραφίες

Η πρωταγωνίστρια έκανε μια μεγαλειώδη εμφάνιση στην παγκόσμια πρεμιέρα, περπατώντας στο κόκκινο χαλί με τον συμπρωταγωνιστή της, Τζέικομπ Ελόρντι

Μάργκοτ Ρόμπι (Margot Robbie)

Μια βραδιά γεμάτη αίγλη και υψηλή αισθητική εκτυλίχθηκε στο ιστορικό TCL Chinese Theatre του Λος 'Αντζελες, το οποίο φιλοξένησε την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη» (Wuthering Heights). Τα φλας των φωτογράφων πήραν φωτιά κατά την άφιξη της σταρ Μάργκοτ Ρόμπι (Margot Robbie), η οποία διέσχισε το κόκκινο χαλί κρατώντας από το χέρι τον συμπρωταγωνιστή της Τζέικομπ Ελόρντι (Jacob Elordi).

μαργκό ρομπι

Με το κολιέ της Ελίζαμπεθ Τέιλορ

Η διάσημη πρωταγωνίστρια επέλεξε μια αριστουργηματική δημιουργία του οίκου Schiaparelli από τη συλλογή υψηλής ραπτικής 'Ανοιξη 2026 που μόλις παρουσιάστηκε στο Παρίσι.

μαργκό ρομπι

Αυτό όμως που τράβηξε τα βλέμματα ήταν το εντυπωσιακό περιδέραιο που στόλιζε τον λαιμό της, σε σχήμα καρδιάς.

Πρόκειται για το θρυλικό διαμαντένιο κολιέ "Taj Mahal" του οίκου Cartier, ένα από τα πολυτιμότερα κοσμήματα της συλλογής της Ελίζαμπεθ Τέιλορ (Elizabeth Taylor), αξίας 8 εκατομμυρίων δολαρίων. 

Taj Mahal

Η ιστορία του χρονολογείται από την Ινδία του 16ου αιώνα και δωρίστηκε στην Τέιλορ από τον σύζυγό της Ρίτσαρντ Μπάρτον (Richard Burton) για τα 40ά της γενέθλια το 1972 στη Βουδαπέστη.

