Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που δείχνει τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει σε δημοσιογράφο ότι θέλει οι Αμερικανοί να τον βλέπουν σαν τον Κιμ Γιονγκ Ουν της Βόρειας Κορέας.

Η συνομιλία έχει καταγραφεί στα κρυφά, από ανοιχτό μικρόφωνο, ενώ ο άνδρας, πιθανότατα σημοσιογράφος τον ρωτάει αν υπάρχει περίπτωση να γίνει συνάντηση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν στον Οίκο.

Ο Τραμπ απαντά ότι «θα μπορούσε» και επαινεί τον ηγέτη της Βόρεια Κορέας λέγοντας ότι είναι ο «ισχυρός επικεφαλής της χώρας, που δεν αφήνει κανέναν να σκεφτεί το αντίθετο».

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ακούγεται να λέει ότι θέλει οι Αμερικανοί να τον αντιμετωπίζουν όπως ο βορειοκορεατικός λαός τον Κιμ Γιονγκ Ουν.

«Όταν μιλάει, πετάγονται όρθιοι και στέκονται προσοχή, αυτό θέλω κι εγώ» ακούγεται να λέει ο Τραμπ, κάνοντας μάλιστα και σχετικές χειρονομίες.

This was Trump getting caught on hot mic saying that he wanted Americans to treat him like the people of North Korean treat their Dictator Kim Jong Un.



🚨“When he speaks they jump up and stand upright, That’s what I want”🚨 pic.twitter.com/tUg6RzKj6q — Bricktop_NAFO (@Bricktop_NAFO) January 29, 2026

Σύμφωνα με το NBC, το ανεπίσημο βίντεο καταγράφηκε τον Ιούνιο του 2018, στην πρώτη θητεία του Αμερικανού προέδρου, κατά την διάρκεια συνεντεύξεων του Τραμπ με δημοσιογράφους.

Τις τελευταίες ώρες, το επίμαχο απόσπασμα αναδημοσιεύεται ευρέως στα social media.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.