Φρίκη στις Σέρρες: 56χρονος βίασε την 78χρονη, κατάκοιτη θεία του

Το περιστατικό κατήγγειλε στην Αστυνομία η κόρη της ηλικιωμένης -  Η 78χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο των Σερρών, ενώ παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση

Την 78χρονη θεία του, που αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα, κατηγορείται ότι βίασε 56χρονος σε χωριό των Σερρών.

Το περιστατικό συνέβη χθες το μεσημέρι, όπως κατήγγειλε στην Αστυνομία η κόρη της ηλικιωμένης.

Ακολούθησε η σύλληψη του 56χρονου και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό και κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη.

Η 78χρονη μεταφέρθηκε με ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο των Σερρών, ενώ παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση.

Ο 56χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών.

