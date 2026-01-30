Μέσα σε λίγες ημέρες από τη διάθεσή της στην αγορά, η απομονωμένη έπαυλη του δύο φορές βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού Τζιν Χάκμαν (Gene Hackman) και της συζύγου του, πιανίστριας, Μπέτσι Αρακάουα (Betsy Arakawa) στα βουνά της Σάντα Φε, βρήκε αγοραστή.

Ο διάσημος ηθοποιός και η σύζυγός του έζησαν εκεί ολόκληρη την διάρκεια του έγγαμου βίου τους, αφού αγόρασαν το κτήμα το 1990, μία χρονιά πριν παντρευτούν.

Οι αρχές εντόπισαν τις σορούς του 95χρονου Χάκμαν και της 65χρονης συζύγου του μέσα στην οικία τους στις 26 Φεβρουαρίου 2025, σε κατάσταση σήψης. Σύμφωνα με τα πορίσματα των ιατροδικαστών, ο θάνατός τους επήλθε με διαφορά περίπου μιας εβδομάδας.

Οι ιατροδικαστές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η 65χρονη πιανίστρια πέθανε πρώτη, στις 11 Φεβρουαρίου, από πνευμονικό σύνδρομο Hantavirus, μια σπάνια και επικίνδυνη ασθένεια που μεταδίδεται από μολυσμένα περιττώματα ή σάλιο αρουραίων. Ο 95χρονος ηθοποιός φέρεται να απεβίωσε περίπου μία εβδομάδα αργότερα, στις 18 Φεβρουαρίου, από καρδιακή νόσο, με επιπλοκές που σχετίζονταν με τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Το υπερπολυτελές ακίνητο, αξίας 6,3 εκατομμυρίων δολαρίων

Ο Τζιν Χάκμαν αγόρασε το ακίνητο τη δεκαετία του 1990 και με την πάροδο των ετών το μετέτρεψε σε ένα μοναδικό συγκρότημα κατοικιών.

Το κτήμα συνολικής επιφάνειας περίπου 1.200 τετραγωνικών μέτρων, περιλαμβάνει μια κύρια κατοικία τριών υπνοδωματίων, ένα στούντιο, έναν ξενώνα, επίσης, τριών υπνοδωματίων, γήπεδο γκολφ, πισίνα, τζακούζι και δεκάδες στρέμματα δασώδους γης.

Η πολυτελής ιδιοκτησία στο Νέο Μεξικό διατέθηκε προς πώληση έναντι σχεδόν 6,3 εκατομμυρίων δολαρίων, αφού όλα τα προσωπικά αντικείμενα του ζευγαριού έχουν αφαιρεθεί.

Σύμφωνα με το Robb Report, έχει ήδη γίνει αποδεκτή μια προσφορά υπό όρους.

ηξσδγφ





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.