Οι Αρχές στο Τέξας δήλωσαν πως ετοιμάζονται να προσφέρουν στον Ντόναλντ Τραμπ περίπου 1.400 στρέμματα γης κατά μήκος των συνόρων ΗΠΑ-Μεξικού, για την οικοδόμηση εγκαταστάσεων κράτησης παράνομων μεταναστών, όπως αναφέρει και το BBC.

Σε επιστολή του, το Γενικό Γραφείο Κτηματολογίου του Τέξας ανέφερε ότι το οικόπεδο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή τέτοιων εγκαταστάσεων για «επεξεργασία, κράτηση και συντονισμό της μεγαλύτερης απέλασης βίαιων εγκληματιών στην ιστορία του έθνους».

Ο Τραμπ έχει δεσμευτεί επανειλημμένα να απελάσει εκατομμύρια μετανάστες χωρίς έγγραφα και να κινητοποιήσει την Εθνοφρουρά για να βοηθήσει στην πραγματοποίηση αυτή. Το σχέδιό του, ωστόσο, είναι πιθανό να αντιμετωπίσει τεράστια οικονομικά και υλικοτεχνικά εμπόδια, καθώς και άμεσες νομικές προκλήσεις από ομάδες δικαιωματιστών.

Η επιστολή, που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο και στάλθηκε στον Τραμπ στο κτήμα του Mar-a-Lago στη Φλόριντα, σημειώνει ότι ο ιδιοκτήτης της γης που αγοράστηκε πρόσφατα είχε αρνηθεί να επιτρέψει την κατασκευή ενός συνοριακού τείχους εκεί και «μπλόκαρε την πρόσβαση των αρχών επιβολής του νόμου». .

«Πρόκειται επί της ουσίας για επίπεδη γεωργική γη, άρα είναι εύκολο να χτίσει κανείς εκεί. Μπορούμε πολύ άνετα να δημιουργήσουμε ένα κέντρο κράτησης εκεί», δήλωσε η Επίτροπος Γης του Τέξας, Dawn Buckingham, σε συνέντευξή της στο Fox News, το οποίο ανέφερε για πρώτη φορά την προσφορά.

Η πολιτειακή κυβέρνηση στο Τέξας, η οποία ξεκίνησε τη δική της μονομερή επιχείρηση ασφάλειας των συνόρων μετά την αποχώρηση του Τραμπ από την εξουσία, υποστήριξε σε μεγάλο βαθμό τις υποσχέσεις του Τραμπ για ενίσχυση των συνόρων ΗΠΑ-Μεξικού.

Η Μπάκιγχαμ είπε ότι «συμφωνεί 100% με τη δέσμευση της κυβέρνησης Τραμπ να απομακρύνει αυτούς τους εγκληματίες από τη χώρα μας».

Αλλά οι Δημοκρατικοί κυβερνήτες τριών άλλων πολιτειών στα νότια σύνορα - Καλιφόρνια, Αριζόνα και Νέο Μεξικό - έχουν πει ότι δεν θα βοηθήσουν τις μαζικές απελάσεις.

«Τοπικοί και κρατικοί αξιωματούχοι στα σύνορα υποφέρουν εδώ και τέσσερα χρόνια και ανυπομονούν να επιστρέψει ο πρόεδρος Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο», δήλωσε η εκπρόσωπος του Ρεπουμπλικανού, Καρολίν Λέβιτ.

«Ο πρόεδρος Τραμπ θα επιστρατεύσει κάθε μοχλό εξουσίας για να εξασφαλίσει τα σύνορα, να προστατεύσει τις κοινότητές του και να ξεκινήσει τη μεγαλύτερη επιχείρηση μαζικής απέλασης παράνομων μεταναστών εγκληματιών στην ιστορία».

Το πώς θα φαίνονται οι νέες εγκαταστάσεις κράτησης είναι ασαφές, αν και ο επερχόμενος «τσάρος των συνόρων» Τομ Χόμαν έχει προτείνει ότι θα μπορούσαν να είναι «χαλαρές».

Οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος ποικίλλουν από εγκαταστάσεις που μοιάζουν με στρατόπεδο που χρησιμοποιούνται από το Τελωνείο και τη Συνοριακή Περίπολο για τη στέγαση μεταναστών χωρίς έγγραφα για σύντομες χρονικές περιόδους, καθώς και από κτίρια από τούβλα και κονίαμα που χρησιμοποιούνται από το Immigration and Customs Enforcement ή το ICE.

Χρησιμοποιούνται επίσης φυλακές κομητειών και πολιτειών, για τις οποίες οι τοπικές Αρχές λαμβάνουν αποζημίωση από τις αρχές μετανάστευσης.

Ο Στίβεν Μίλερ, ο κορυφαίος σύμβουλος του Τραμπ για τη μετανάστευση, ο οποίος έχει επιλεγεί ως αναπληρωτής επιτελάρχης για θέματα πολιτικής, έχει δηλώσει προηγουμένως ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα κατασκευάσει τεράστιες εγκαταστάσεις για να λειτουργήσουν ως κέντρα για μαζικές απελάσεις.

