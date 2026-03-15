Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τους Ευρωπαίους συμμάχους ότι επιδιώκουν να «εκβιάσουν» το Κίεβο ώστε να επαναλειτουργήσει έναν αγωγό που μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία.

Δήλωσε ότι η αποκατάσταση της ροής ρωσικού αργού πετρελαίου μέσω της Ουκρανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) θα ήταν σαν να αίρονται οι οικονομικές κυρώσεις κατά της Μόσχας.

Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι ο σοβιετικής εποχής αγωγός πετρελαίου Druzhba υπέστη ζημιές από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές τον Ιανουάριο και δεν έχει ακόμη επισκευαστεί.

Η Ουγγαρία εξαρτάται από τη ρωσική ενέργεια και μπλοκάρει τόσο τις νέες κυρώσεις της ΕΕ κατά της Μόσχας όσο και ένα ζωτικής σημασίας δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ (103 δισ. δολάρια, 78 δισ. λίρες) για το Κίεβο, μέχρι να επαναλειτουργήσει ο αγωγός.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν έχει καταστήσει την εχθρότητα προς την Ουκρανία βασικό ζήτημα ενόψει των εκλογών του Απριλίου. Το κόμμα του εισέρχεται στην προεκλογική κούρσα υπολειπόμενο στις δημοσκοπήσεις.

Η ΕΕ προέτρεψε τον Ζελένσκι να επισκευάσει γρήγορα τον αγωγό και του ζητά να επιτρέψει σε επιθεωρητές να επισκεφθούν το σημείο της ζημιάς. Ορισμένοι αξιωματούχοι της ΕΕ φοβούνται ότι η αντίσταση του Ζελένσκι μπορεί να βοηθήσει τον Όρμπαν να κερδίσει την επανεκλογή του.

Ωστόσο, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Κίεβο, συμπεριλαμβανομένου του BBC, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι απλώς αντίθετος επί της αρχής στο να επιτρέπεται η διαμετακόμιση ρωσικού πετρελαίου μέσω της Ουκρανίας, τη στιγμή που η ΕΕ επιβάλλει κυρώσεις στην πώλησή του αλλού.

Είπε συγκεκριμένα: «Ή πουλάμε ρωσικό πετρέλαιο ή δεν πουλάμε. Επειδή [η ΕΕ] με αναγκάζουν να αποκαταστήσω τον Druzhba.

Πώς διαφέρει αυτό από την άρση των κυρώσεων στους Ρώσους; Γιατί μπορούμε σε μια περίπτωση να λέμε στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι αντιτιθέμεθα στην άρση των κυρώσεων, ενώ από την άλλη αναγκάζουμε την Ουκρανία να επαναλάβει τη διαμετακόμιση πετρελαίου μέσω του Druzhba - και μάλιστα με ένα πολιτικό τίμημα που ουσιαστικά χρηματοδοτεί αντιευρωπαϊκές πολιτικές;»

Η χαλάρωση των κυρώσεων από τις ΗΠΑ

Τα σχόλια του Ζελένσκι έρχονται αφότου οι ΗΠΑ χαλάρωσαν τις κυρώσεις που εμπόδιζαν άλλες χώρες να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, προκειμένου να αμβλύνουν την κρίση στον ενεργειακό εφοδιασμό που προκλήθηκε από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν. Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει επικρίσεις από ορισμένους Ευρωπαίους ηγέτες.

«Εάν έχει αποφασιστεί η αποκατάσταση των προμηθειών ρωσικού πετρελαίου, τότε θέλω να ξέρουν ότι είμαι εναντίον αυτού. Και δεν υπάρχει λόγος να με κατηγορούν ότι μπλοκάρω οτιδήποτε. Δεν το μπλοκάρω εγώ», δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Το λέω ανοιχτά: είμαι εναντίον. Αλλά αν μου τεθούν όροι ότι η Ουκρανία δεν θα λάβει όπλα, τότε, με συγχωρείτε, είμαι ανίσχυρος σε αυτό το ζήτημα. Είπα στους φίλους μας στην Ευρώπη ότι αυτό ονομάζεται εκβιασμός».

Πρόσθεσε ότι η απόφαση της ΕΕ για το δάνειο των 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία είχε εγκριθεί και από τις 27 χώρες και πρέπει να εφαρμοστεί. Μιλώντας για τη διευρυνόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ο Ζελένσκι περιέγραψε τα drones αναχαίτισης της χώρας του ως «ουκρανικό πετρέλαιο» και δήλωσε έτοιμος να συμφωνήσει σε μια συμφωνία κοινής παραγωγής ύψους 50 δισ. δολαρίων με τις ΗΠΑ.

Ανέφερε ότι οι ΗΠΑ τον είχαν «πλησιάσει αρκετές φορές» και ισχυρίστηκε ότι η Ουάσιγκτον «ενδιαφέρεται πολύ» για μια συμφωνία.

Από τότε που ξέσπασε αυτός ο πόλεμος, πολλές χώρες -ιδιαίτερα στον Κόλπο- ζήτησαν από την Ουκρανία βοήθεια για την άμυνα έναντι φθηνών drones ιρανικής σχεδίασης.

Η Ουκρανία είναι παγκόσμιος ηγέτης τόσο στην παραγωγή φθηνών drones αναχαίτισης όσο και στην εκμάθηση του πώς να τα χρησιμοποιεί καλύτερα ενάντια στις σχεδόν νυχτερινές ρωσικές επιθέσεις.

«Για εμάς, αυτό είναι σαν το πετρέλαιο», είπε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους. «Η παραγωγή σύγχρονων drones και η σχετική τεχνογνωσία της Ουκρανίας είναι το σημερινό ουκρανικό πετρέλαιο».

Τόνισε ότι η Ουκρανία θα ήθελε τόσο χρήματα όσο και τεχνολογία ως αντάλλαγμα για τυχόν συμφωνίες.

Πρόσθεσε ότι η Ουκρανία είχε προτείνει μια συμφωνία κοινής παραγωγής drones με τις ΗΠΑ πέρυσι, αλλά δεν είχε συμφωνηθεί.

«Ήμασταν έτοιμοι τότε και παραμένουμε πλήρως έτοιμοι τώρα. Θα χαιρετίζαμε μια τέτοια κοινή χρήση εμπειρίας. Γι' αυτό κάναμε αυτή την πρόταση», είπε. Ο Ουκρανός ηγέτης ανέφερε ότι μετά την επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, οι ΗΠΑ είχαν επικοινωνήσει με την Ουκρανία αρκετές φορές: «Υπήρξαν αρκετά αιτήματα - είτε για βοήθεια προς μια συγκεκριμένη χώρα είτε για υποστήριξη προς τους Αμερικανούς. Ο στρατός μας βρίσκεται σε επαφή σε διάφορα επίπεδα. Λάβαμε επιστολές, κλήσεις και αιτήματα από όλα τα στρατιωτικά ιδρύματα».

Οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν

Ο Ζελένσκι προειδοποίησε επίσης για τους κινδύνους που εγκυμονεί για την Ουκρανία ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

«Δεν θέλουμε να χάσουμε τους Αμερικανούς· μιλάμε γι' αυτό ανοιχτά», δήλωσε ο Ουκρανός ηγέτης.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι, χωρίς αμφιβολία, επί του παρόντος πιο επικεντρωμένες στη Μέση Ανατολή… Ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στην παράδοση ορισμένων όπλων ή μειώσεις στον όγκο των κρίσιμων αμυντικών προμηθειών για εμάς».

Επίσης, αντιτάχθηκε στην 30ήμερη παραίτηση των ΗΠΑ από τις κυρώσεις κατά του ρωσικού πετρελαίου που βρίσκεται ήδη στη θάλασσα: «Δεν υποστηρίζουμε μια τέτοια πολιτική. Πιστεύω ότι η άρση των κυρώσεων στη Ρωσία δεν θα βοηθήσει τον κόσμο· θα βοηθήσει μόνο τη Ρωσία».

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε: «Σίγουρα δεν υποστηρίζουμε τη χαλάρωση της πολιτικής των κυρώσεων. Και συνολικά, αυτός ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν μας βοηθάει, εδώ και τώρα, αν και δεν έχουμε αυταπάτες για το ιρανικό καθεστώς και δεν το υποστηρίζουμε καθόλου - και αυτό είναι το λιγότερο που μπορώ να πω».

Η προσωρινή παραίτηση από τις κυρώσεις των ΗΠΑ αναμενόταν να διαρκέσει έως τις 11 Απριλίου, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ.

Ο οικονομικός απεσταλμένος του Βλαντιμίρ Πούτιν, Κίριλ Ντμίτριεφ, δήλωσε ότι η άρση των κυρώσεων δείχνει ότι η Ρωσία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της σταθερότητας της παγκόσμιας ενεργειακής αγοράς και ότι η περαιτέρω χαλάρωσή τους ήταν «αναπόφευκτη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.