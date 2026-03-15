Βραζιλία: Παραμένει στην εντατική ο Μπολσονάρου

Παραμένει και σήμερα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ο φυλακισμένος πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου, καθώς αιματολογικές εξετάσεις έδειξαν περαιτέρω αύξηση των δεικτών φλεγμονής, ενώ συνεχίζει τη θεραπεία του για βρογχοπνευμονία. Αυτό οδήγησε τους γιατρούς να ενισχύουν την αντιβιοτική αγωγή του, όπως αναφέρουν και σε σχετικό ιατρικό ενημερωτικό σημείωμα.

Το DF Star Hospital στην Μπραζίλια ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει ακόμη εκτίμηση για το πότε θα λάβει εξιτήριο ο Μπολσονάρου, ωστόσο σημείωσε ότι ο 70χρονος πρώην πρόεδρος παρουσίασε βελτίωση στη λειτουργία των νεφρών του, έπειτα από εξετάσεις που την προηγούμενη ημέρα είχαν δείξει επιδείνωση.

Ο Μπολσονάρου εισήχθη στο νοσοκομείο την Παρασκευή έπειτα από επεισόδιο βρογχοαναρρόφησης, το οποίο οδήγησε σε βρογχοπνευμονία — μια λοίμωξη των πνευμόνων που ξεκινά από τους αεραγωγούς και επεκτείνεται στους πνεύμονες, προκαλώντας δυσκολία στην αναπνοή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.