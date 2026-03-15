Το καλοκαίρι του 2024, η απειλή για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα βρισκόταν στο αποκορύφωμά της.

Οι αντάρτες Χούθι στην Υεμένη έβαλλαν κατά διεθνών σκαφών, αναγκάζοντας τη θαλάσσια κυκλοφορία να αποφεύγει μια από τις πιο κρίσιμες υδάτινες οδούς του κόσμου και να πλέει χιλιάδες μίλια γύρω από την Αφρική.

Ο Αντιναύαρχος Brad Cooper, τότε νούμερο 2 της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), χρειαζόταν να δει το πρόβλημα ο ίδιος.

Ο Cooper, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την κατάρτιση σχεδίου κατά των Χούθι, γνώριζε καλά τα νερά ως πρώην διοικητής του Πέμπτου Στόλου του Ναυτικού με έδρα το Μπαχρέιν, δήλωσε ο Dan Shapiro, ο οποίος εργαζόταν στο Υπουργείο Άμυνας για θέματα Μέσης Ανατολής. Το να βιώσει το πρόβλημα από πρώτο χέρι σήμαινε ότι ο Cooper θα έθετε τον εαυτό του υπό τη διοίκηση αξιωματικών κατά πολύ κατώτερων του.

«Αντί να δέχεται απλώς τις αναφορές των διοικητών αυτών των σκαφών, βγήκε έξω και έπλευσε μαζί τους. Έθεσε τον εαυτό του σε κίνδυνο», δήλωσε ο Shapiro στο CNN. «Αυτό λέει κάτι για την κατανόησή του σχετικά με τη σύνδεση των λεπτομερειών σε πραγματικό χρόνο στο πεδίο και της στρατηγικής».

Από τους Χούθι στο Ιράν

Δύο χρόνια αργότερα, ο Cooper, τώρα ναύαρχος, είναι επικεφαλής της CENTCOM, η οποία ηγείται της κοινής πολεμικής προσπάθειας ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν. Την ημέρα πριν ο Ντόναλντ Τραμπ (Trump) δώσει την εντολή για την έναρξη της επιχείρησης στις 28 Φεβρουαρίου, ο Cooper ενημέρωσε τον πρόεδρο στον Λευκό Οίκο για τις στρατιωτικές επιλογές.

Αλλά καθώς ο πόλεμος επεκτείνεται σε όλη την περιοχή, με το Ιράν να επιτίθεται σε αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία, γείτονες του Κόλπου και εμπορικά σκάφη, το τέλος του παιχνιδιού γίνεται όλο και λιγότερο ξεκάθαρο. Και το διακύβευμα έχει αυξηθεί σημαντικά.

Όπως και προηγούμενοι στρατηγοί που επέβλεψαν προηγούμενες αμερικανικές πολεμικές προσπάθειες στη Μέση Ανατολή, ο Cooper δέχεται τεράστια πίεση να προσφέρει μια αποφασιστική νίκη στο πεδίο της μάχης. Αλλά του ζητήθηκε επίσης να εκτελέσει ένα πολεμικό σχέδιο κατά του Ιράν που υπήρχε στο Πεντάγωνο με κάποια μορφή εδώ και χρόνια. Οι προηγούμενοι πρόεδροι επέλεξαν τελικά να μην εκτελέσουν αυτά τα σχέδια - εν μέρει λόγω των επιπτώσεων που ξεδιπλώνονται τώρα.

Εναπόκειται πλέον στον Cooper να διατηρήσει τη στρατιωτική εκστρατεία σε τροχιά μέχρι να ληφθεί μια πολιτική απόφαση για τον τερματισμό της - όσο χρόνο κι αν χρειαστεί αυτό.

Πηγές που έχουν συνεργαστεί στενά με τον Cooper λένε ότι είναι ιδιαίτερα καλά εξοπλισμένος για αυτή τη στιγμή - όχι μόνο λόγω της οξυδέρκειάς του στο πεδίο της μάχης, αλλά και λόγω των πολιτικών του ενστίκτων, έχοντας μάθει να πλοηγείται τόσο στα αμφισβητούμενα νερά της Μέσης Ανατολής όσο και στους διαδρόμους εξουσίας στην Ουάσιγκτον.

Συνεντεύξεις με εν ενεργεία και πρώην στρατιωτικούς αξιωματούχους, αξιωματούχους άμυνας, νομοθέτες και βοηθούς στο Κογκρέσο αποκαλύπτουν ότι κατά τη διάρκεια μιας ναυτικής σταδιοδρομίας που εκτείνεται σε περισσότερες από τρεις δεκαετίες, ο Cooper αποδείχθηκε αποτελεσματικός τόσο στις αλληλεπιδράσεις του με τους νομοθέτες στο Κογκρέσο που επέβλεπαν τους προϋπολογισμούς του, όσο και με τους συμμάχους ομολόγους του στη Μέση Ανατολή.

Αυτό ίσχυε ιδιαίτερα για τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) που διεξάγουν τώρα από κοινού στρατιωτικές επιχειρήσεις με τις ΗΠΑ κατά του Ιράν. «Μετά από πέντε χρόνια στην περιοχή, δεν πιστεύω ότι υπήρχε στρατηγός στο Ισραήλ που να μην τον γνώριζε», δήλωσε στο CNN ένας εν ενεργεία Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος για τη θητεία του Cooper ως επικεφαλής του Πέμπτου Στόλου του Ναυτικού. Ο Cooper επισκέφθηκε το Ισραήλ τόσες φορές που έφτασε να γνωρίζει πολλούς Ισραηλινούς συνταγματάρχες με τα μικρά τους ονόματα, είπε ο αξιωματούχος.

Ο Cooper μιλάει σχεδόν καθημερινά -και μερικές φορές πολλές φορές την ημέρα- με τον Ισραηλινό αρχηγό στρατού, Αντιστράτηγο Eyal Zamir, δήλωσε ο Ισραηλινός αξιωματούχος.

Σε μια σπάνια περίπτωση για στρατιωτικό αξιωματικό, ο Cooper συμμετείχε επίσης μαζί με τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ τον περασμένο μήνα σε έμμεσες διπλωματικές συνομιλίες με το Ιράν στο Ομάν. Οι Κούσνερ και Γουίτκοφ επισκέφθηκαν το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln την επόμενη ημέρα κατόπιν πρόσκλησης του Cooper.

«Είναι ένας άνθρωπος που θέλει να ευχαριστεί τους άλλους»

Από τότε που ανέλαβε τον Αύγουστο του 2025, δύο μήνες μετά τα πλήγματα των ΗΠΑ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, ο Cooper είναι μόλις ο δεύτερος ναύαρχος του Ναυτικού που ηγείται της CENTCOM. Αξιωματούχοι λένε ότι αποτελεί αντίθεση με τον προκάτοχό του, τον συνταξιούχο στρατηγό του Στρατού Ξηράς Michael “Erik” Kurilla, ο οποίος είχε μια μεγάλη και μερικές φορές θρασεία προσωπικότητα, αλλά προτιμούσε σε μεγάλο βαθμό να μένει στο παρασκήνιο, ενώ ο Cooper αισθάνεται πιο άνετα στα φώτα της δημοσιότητας.

Ο Kurilla ήταν ένας «λαμπρός επιχειρησιακός», ανέφερε στο CNN πρώην αξιωματούχος της άμυνας. Αλλά ο Cooper -μικρότερος στο ανάστημα και πιο χαμηλότονος, με μια καριέρα που πέρασε σε μεγάλο βαθμό υπηρετώντας σε πλοία του Ναυτικού των ΗΠΑ- φαίνεται να προσαρμόστηκε στις πιο πολιτικές πτυχές της δουλειάς του ταχύτερα από ό,τι ο Kurilla, είπε. «Είναι πολιτικός, κάνει χειραψίες, φαίνεται να ενδιαφέρεται πραγματικά για ό,τι κι αν μιλάτε, θυμάται τα ονόματα των ανθρώπων - έχει κατανοήσει τον ρόλο του τεσσάρων αστέρων πολύ καλύτερα από τον Kurilla», είπε ο πρώην αξιωματούχος.

Υπό τον Cooper, τα μηνύματα της CENTCOM έχουν γίνει με κάποιους τρόπους πιο πολιτικά, με περισσότερες αναφορές στον Τραμπ σε δελτία τύπου και βίντεο, είπε ο πρώην αξιωματούχος. Η γλώσσα του φαίνεται επίσης μερικές φορές να απηχεί εκείνη του Υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ: Σε μήνυμά του προς τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων καθώς άρχιζαν οι επιχειρήσεις κατά του Ιράν, ο Cooper είπε στα στρατεύματα να είναι «αδυσώπητα φονικοί», ένας όρος που χρησιμοποιείται συχνά από τον Χέγκσεθ και την ομάδα του στο Πεντάγωνο.

«Είναι ένας άνθρωπος που θέλει να ευχαριστεί τους άλλους. Μπορείς να το δεις όταν καταθέτει - έχει αυτή την κάπως ταπεινή συμπεριφορά της Αλαμπάμα», δήλωσε ο πρώην αξιωματούχος της άμυνας στο CNN.

Μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, ο Kurilla και ο Cooper συνεργάστηκαν στενά καθώς εξελισσόταν ο πόλεμος στη Γάζα.

«Ο Erik και ο Brad ήταν μια τρομερή ομάδα κατά τη διάρκεια ίσως μιας από τις πιο δύσκολες περιόδους που είχε δει ποτέ η Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Brett McGurk, πρώην συντονιστής του Λευκού Οίκου για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, ο οποίος εργάστηκε εκτενώς με τον Cooper κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν.

«Η ιστορία δεν έχει καταγράψει ακόμη την αληθινή ιστορία αυτών που αντιμετωπίσαμε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, με το Ιράν να ανοίγει μέτωπα σε όλη τη Μέση Ανατολή, επιτιθέμενο σε αμερικανικό προσωπικό στο Ιράκ, τη Συρία, την Ιορδανία και σε αμερικανικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα», δήλωσε ο McGurk, τώρα αναλυτής διεθνών υποθέσεων του CNN.

Σε δήλωσή του στο CNN, ο Χέγκσεθ είπε ότι ο Cooper «έχει την πλήρη και απόλυτη εμπιστοσύνη μου» και ότι η «βαθιά κατανόηση της περιοχής και η εστίαση στη μάχη από την πλευρά του Cooper είναι κρίσιμη για την αποστολή και τη συνεχή επιτυχία των πολεμιστών μας που υποστηρίζουν την Επιχείρηση Epic Fury σήμερα».

Καθώς ο Kurilla ετοιμαζόταν να συνταξιοδοτηθεί, ο πρώην αξιωματούχος της άμυνας είπε ότι πίεσε για να πάρει τη δουλειά ο Cooper, λέγοντας απευθείας στον Τραμπ ότι ο Cooper θα έπρεπε να αναλάβει ως ο επόμενος διοικητής της CENTCOM παρά το γεγονός ότι ακούγονταν άλλα ονόματα. Και ο Τραμπ, ο οποίος σεβόταν τον Kurilla, έλαβε σοβαρά υπόψη τη σύστασή του, πρόσθεσε ο πρώην αξιωματούχος.

Πλοήγηση στα «πολιτικά νερά» της Ουάσιγκτον

Γιος καριέρας αξιωματικού του Στρατού, ο Cooper αποφοίτησε από τη Ναυτική Ακαδημία των ΗΠΑ το 1989. Σπούδασε διεθνείς σχέσεις στο Χάρβαρντ και το Ταφτς και έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο στη στρατηγική πληροφόρηση από το Πανεπιστήμιο Εθνικής Πληροφοριών. Η καριέρα του Cooper περιλαμβάνει θητείες σε διοικήσεις με έδρα την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και το Μπαχρέιν, όπου κατείχε διάφορες διοικητικές θέσεις πριν ηγηθεί του Πέμπτου Στόλου του Ναυτικού.

Στην Ουάσιγκτον, υπηρέτησε ως εκτελεστικός και στρατιωτικός βοηθός στον Λευκό Οίκο, στο Γραφείο του Υπουργού Άμυνας και ήταν επικεφαλής του γραφείου νομοθετικών υποθέσεων του Ναυτικού.

Ως στρατιωτικός βοηθός στον Λευκό Οίκο υπό τον Μπαράκ Ομπάμα, ο Cooper ήταν υπεύθυνος για μια πρωτοβουλία που υποστηρίχθηκε από την τότε πρώτη κυρία Μισέλ Ομπάμα για την εξασφάλιση θέσεων εργασίας και εκπαίδευσης για τους βετεράνους, καθώς ο πρόεδρος περιόριζε την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο Ιράκ.

Η θέση στις νομοθετικές υποθέσεις του Ναυτικού έφερε τον Cooper σε επαφή με τις επιτροπές του Κογκρέσου που επιβλέπουν τώρα τον αμερικανικό πόλεμο στο Ιράν - και τυχόν αιτήματα για συμπληρωματικές δαπάνες για τη χρηματοδότησή του. Είναι μια δουλειά που βοηθά τους ανώτερους διοικητές να μάθουν να πλοηγούνται στα «πολιτικά» νερά της Ουάσιγκτον, δήλωσε ο συνταξιούχος βουλευτής Mac Thornberry, ένας Ρεπουμπλικάνος από το Τέξας που διετέλεσε πρόεδρος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων.

«Οποιοσδήποτε από τους διοικητές των μάχιμων μονάδων μας πρόκειται να λάβει αποφάσεις που θα δεχθούν έντονο έλεγχο. Η θέση στις νομοθετικές υποθέσεις βοηθά στην ευαισθητοποίησή τους σε ορισμένους από αυτούς τους παράγοντες», δήλωσε ο Thornberry. «Επιπλέον, προφανώς, τους βοηθά να δουν από πρώτο χέρι από πού προέρχεται η χρηματοδότησή τους».

Ο Cooper άρχισε να συναντά περισσότερους νομοθέτες όταν ανέλαβε τον Πέμπτο Στόλο. Ένας Δημοκρατικός βουλευτής, ενεργός σε στρατιωτικά θέματα, επαίνεσε τον Cooper ως «έξυπνο και στοχαστικό», αναφερόμενος σε μια καινοτόμο ειδική ομάδα της οποίας ηγήθηκε χρησιμοποιώντας drones στα Στενά του Ορμούζ.

«Είναι γνωστός ως ευθύς άνθρωπος», δήλωσε στο CNN ένας βοηθός Δημοκρατικού στο Κογκρέσο. «Νομίζω ότι γενικά ο κόσμος στον Λόφο τον απολαμβάνει ως άνθρωπο, αλλά από την εμπειρία μας είναι επίσης επαγγελματίας, πολύ ειλικρινής».

Βαθείς δεσμοί με το Ισραήλ

Εδώ και χρόνια, ο Cooper έχει μια βαθιά σύνδεση με το Ισραήλ - μια σύνδεση που έρχεται «από την καρδιά του», σύμφωνα με έναν πρώην ανώτερο Ισραηλινό στρατιωτικό αξιωματούχο που έχει συνεργαστεί στενά μαζί του. Αυτή η σχέση χρονολογείται από την εποχή του Cooper ως διοικητή του Πέμπτου Στόλου.

«Υπήρξε πρωτοφανής συνεργασία με το ισραηλινό ναυτικό», δήλωσε ο πρώην Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος. «Μία από τις κύριες αποφάσεις που ελήφθησαν τότε ήταν να τοποθετηθεί ένας Αμερικανός αξιωματικός σύνδεσμος στο ισραηλινό ναυτικό και ένας Ισραηλινός αξιωματικός σύνδεσμος στη ναυτική βάση στη Μαναμά, γεγονός που δείχνει την έκταση της εταιρικής σχέσης».

Ο πρώην αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Cooper οργάνωσε συναντήσεις μεταξύ των ναυτικών δυνάμεων στην περιοχή και σύνδεσε τους διοικητές του ναυτικού για να δημιουργήσει μια «περιφερειακή θαλάσσια επιτήρηση κατά της τρομοκρατίας».

Η σχέση του Cooper με το Ισραήλ ξεπερνά τα επαγγελματικά όρια. Τον Νοέμβριο, μίλησε στην κηδεία του Ισραηλινοαμερικανού ομήρου Omer Neutra, του οποίου η σορός επιστράφηκε από τη Χαμάς μετά από δύο χρόνια πολέμου στη Γάζα. «Ο Omer έκανε την απόλυτη θυσία που ελπίζουμε ότι κανένας στρατιώτης δεν θα χρειαστεί ποτέ να κάνει, αλλά πολλοί την έχουν κάνει παρ' όλα αυτά, υπηρετώντας έναν ανώτερο σκοπό», είπε ο Cooper.

Αφότου το Ιράν εκτόξευσε για πρώτη φορά βαλλιστικούς πυραύλους και drones κατά του Ισραήλ τον Απρίλιο του 2024, ο Kurilla έσπευσε σε όλη τη Μέση Ανατολή, δημιουργώντας ένα περιφερειακό δίκτυο αντιπυραυλικής άμυνας μεταξύ χωρών που δεν είχαν όλες διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ.

Όταν ο Cooper προήχθη σε επικεφαλής της CENTCOM τον περασμένο Αύγουστο, συνέχισε από εκεί που σταμάτησε ο Kurilla, δήλωσαν αξιωματούχοι στο CNN, εμβαθύνοντας τις σχέσεις που είχε σπείρει ο προκάτοχός του. Πραγματοποίησε τη δική του ενημέρωση για τις αμερικανικές και ισραηλινές επιχειρήσεις κατά του Ιράν τον περασμένο Ιούνιο, δήλωσε ο Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος, καθώς παρέμεινε σε επαφή με τον προκάτοχό του.

Ο αξιωματούχος είπε ότι οι δύο χώρες άρχισαν να καταλαβαίνουν πώς να «συνεργάζονται και να συντονίζονται» σε περίπτωση ενός νέου γύρου, μοιραζόμενες διδάγματα και διερευνώντας περιφερειακά σενάρια.

Οι συζητήσεις έθεσαν τις βάσεις για την κοινή επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ τον περασμένο μήνα κατά του Ιράν.

«Βοηθάει το γεγονός ότι υπάρχει το ίδιο πνεύμα και τίποτα δεν αλλάζει με δραματικό τρόπο», δήλωσε ένας Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος, «και ότι ο διοικητής συνεχίζει στην πορεία του προηγούμενου διοικητή».

