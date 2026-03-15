Ο Λιβανέζος άνδρας που επιτέθηκε σε συναγωγή στο Μίσιγκαν των Ηνωμένων Πολιτειών την περασμένη εβδομάδα ήταν αδελφός διοικητή της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, ο οποίος σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε την Κυριακή ο ισραηλινός στρατός (IDF).

«Ο Ιμπραήμ Μοχάμεντ Γκαζάλι ήταν υπεύθυνος για τη διαχείριση επιχειρήσεων οπλισμού σε ειδικό τμήμα της Μονάδας Μπαντρ», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός, επικαλούμενος έκθεση πληροφοριών.

«Η μονάδα αυτή είναι υπεύθυνη για την εκτόξευση εκατοντάδων ρουκετών εναντίον Ισραηλινών πολιτών σε όλη τη διάρκεια του πολέμου», πρόσθεσε ο στρατός.

Πηγή: skai.gr

