Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να τεθεί σε δημοψήφισμα το ζήτημα του εδαφικού ελέγχου στην ανατολική Ουκρανία, καθώς το Κίεβο δέχεται ολοένα και μεγαλύτερη πίεση να αποδεχθεί τους όρους ενός υπό διαμόρφωση ειρηνευτικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας.

Η Μόσχα επιμένει ότι η Ουκρανία πρέπει να αποσύρει τις δυνάμεις της από ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς, που περιλαμβάνει τμήματα των περιφερειών Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ τα οποία ο ρωσικός στρατός δεν έχει καταφέρει να καταλάβει σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της εισβολής.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμμετέχει στις συνομιλίες για την τελευταία εκδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αλλά επιμένει ότι η Ουκρανία δεν θα συζητήσει την παράδοση εδαφών στο Κρεμλίνο.

«Οι Ρώσοι θέλουν ολόκληρο το Ντονμπάς, εμείς δεν το αποδεχόμαστε», είπε ο Ζελένσκι την Πέμπτη στο Κίεβο. «Πιστεύω ότι ο ουκρανικός λαός θα δώσει την απάντηση. Είτε με τη μορφή εκλογών είτε με δημοψήφισμα, ο ουκρανικός λαός πρέπει να έχει λόγο».

Το ζήτημα των εδαφών βρίσκεται στο επίκεντρο των συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον, Κιέβου και Μόσχας, καθώς οι διαπραγματευτές κάνουν μικρά βήματα προς μια πιθανή συμφωνία. Ο Ζελένσκι αποκάλυψε ότι οι ΗΠΑ έχουν συζητήσει να χαρακτηριστεί η περιοχή ως «ελεύθερη οικονομική ζώνη», ενώ η Ρωσία προτιμά τον όρο «αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη».

«Οι Αμερικανοί αναζητούν το κατάλληλο πλαίσιο», είπε. «Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Πιστεύω ότι πολλά εξαρτώνται από τον στρατό μας».

Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας θα εξετάσουν την τελευταία εκδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου την Πέμπτη, έπειτα από συνομιλίες των ηγετών Γερμανίας, Γαλλίας και Ηνωμένου Βασιλείου με τον Τραμπ την Τετάρτη. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε «σχετικά αισιόδοξος» ότι μπορεί να υπάρξει πρόοδος έως το Σαββατοκύριακο, καθώς οι πλευρές αναζητούν κοινό έδαφος.

«Το βασικό ζήτημα είναι οι εδαφικές παραχωρήσεις που είναι έτοιμη να κάνει η Ουκρανία — αλλά αυτό είναι κάτι που πρέπει να απαντήσουν ο Ουκρανός πρόεδρος και ο ουκρανικός λαός», είπε ο Μερτς στο Βερολίνο μετά τη συνάντησή του με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. «Το ξεκαθαρίσαμε αυτό στον πρόεδρο Τραμπ».

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η ομάδα του εργάζεται καθημερινά πάνω στο 20 σημείvn ειρηνευτικό πλαίσιο, ενώ Ουκρανοί διαπραγματευτές παρέδωσαν αναθεωρημένο σχέδιο στην Ουάσιγκτον το βράδυ της Τετάρτης. Το προσχέδιο «δεν είναι η τελική εκδοχή», πρόσθεσε.

«Το σχέδιο αυτό αναθεωρείται και επεξεργάζεται συνεχώς. Είναι μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη», υπογράμμισε.

Ο πρόεδρος εξέφρασε επίσης αισιοδοξία ότι η Ουκρανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταλήξουν και θα υπογράψουν μια οικονομική συμφωνία που συζητείται με τον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, τον γαμπρό του Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ, και τον επικεφαλής της BlackRock, Λάρι Φινκ, για την ανοικοδόμηση της χώρας και την οικονομική της ανάπτυξη μετά τον πό

