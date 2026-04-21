Η ρωσική κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Rosatom ξεκίνησε συνομιλίες με τουρκικές εταιρείες σχετικά με την από κοινού ιδιοκτησία του πρώτου πυρηνικού σταθμού της Τουρκίας, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν κέντρισε το ενδιαφέρον για τέτοιου είδους περιουσιακά στοιχεία.

Το έργο του πυρηνικού σταθμού Άκουγιου της Τουρκίας, ισχύος 4,8 gigawatt και κόστους άνω των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χρηματοδοτείται από τη Ρωσία. Η Rosatom, ως ο μοναδικός ιδιοκτήτης του, έχει το δικαίωμα να εισαγάγει εταίρο για ποσοστό έως και 49%, προκειμένου να μοιραστεί την επένδυση.

«Ξεκινήσαμε ουσιαστικές συζητήσεις με ορισμένες τουρκικές εταιρείες σχετικά με τις παραμέτρους συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο», δήλωσε ο επικεφαλής της Rosatom, Αλεξέι Λιχατσόφ. «Υπάρχει επί του παρόντος έντονο ενδιαφέρον μεταξύ των τουρκικών εταιρειών για την είσοδο στο μετοχικό κεφάλαιο αυτού του έργου», πρόσθεσε.

Η αναζήτηση της Rosatom για συνεπενδυτή στο Άκουγιου ήταν μέχρι στιγμής ανεπιτυχής. Μια τουρκική κοινοπραξία που είχε συμφωνήσει να συμμετάσχει στο έργο διαλύθηκε το 2018 και έκτοτε δεν είχαν εμφανιστεί νέοι υποψήφιοι.

Ο Λιχατσόφ δήλωσε ότι οι συνομιλίες για την απόκτηση μεριδίου στο Άκουγιου από Τούρκους επενδυτές εντάθηκαν στο φόντο του πολέμου στο Ιράν, ο οποίος αποκάλυψε την ευθραυστότητα της παγκόσμιας ενεργειακής ισορροπίας.

«Τα γεγονότα στον Περσικό Κόλπο, στο Στενό του Ορμούζ, αναγκάζουν για άλλη μια φορά τις χώρες να επιστρέψουν στην ανάγκη να διαθέτουν ισχυρές, αξιόπιστες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας υπό την ιδιοκτησία τους και στο δικό τους έδαφος», σημείωσε ο Λιχατσόφ.

Η Μόσχα και η Άγκυρα υπέγραψαν συμφωνία το 2010 για την κατασκευή πυρηνικού σταθμού με τέσσερις ρωσικούς αντιδραστήρες VVER-1200, αλλά το έργο αντιμετώπισε επανειλημμένες καθυστερήσεις και γραφειοκρατικά εμπόδια.

Η Rosatom ξεκίνησε την κατασκευή του εργοστασίου το 2018. Η ημερομηνία θέσης σε λειτουργία μετατέθηκε επανειλημμένα από το αρχικά προγραμματισμένο 2023 και αναμένεται πλέον στα τέλη του 2026.

Μετά την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022, η πίεση στο έργο αυξήθηκε. Παρόλο που η Rosatom δεν αποτέλεσε στόχο των δυτικών κυρώσεων, οι κίνδυνοι σχετικά με τις πληρωμές και άλλα ζητήματα παραμένουν.

Περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε πληρωμές παραμένουν δεσμευμένα σε τραπεζικό λογαριασμό της JPMorgan, αν και η Άγκυρα έχει δηλώσει ότι διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο στις προσπάθειες αποδέσμευσής τους.

Ο Λιχατσόφ δήλωσε ότι όλα τα προβλήματα που σχετίζονται με το Άκουγιου έχουν πλέον επιλυθεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.