Κάλας: Αναμένουμε θετικές αποφάσεις αύριο για το δάνειο των 90 δισ. στην Ουκρανία

Αισιόδοξη ότι η Ουγγαρία θα ξεμπλοκάρει την εκταμίευση της πρώτης δόσης του δανείου των 90 δισεκατομμυρίου ευρώ προς την Ουκρανία, εμφανίστηκε σήμερα η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας.

«Αναμένουμε θετικές αποφάσεις αύριο για το δάνειο των 90 δισ.», δήλωσε η Κ. Κάλας προσερχόμενη στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σήμερα στο Λουξεμβούργο. «Η Ουκρανία πραγματικά χρειάζεται αυτό το δάνειο και είναι επίσης ένα μήνυμα ότι η Ρωσία δεν μπορεί να αντέξει περισσότερο από την Ουκρανία. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε η ίδια.

Σύμφωνα με την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, έχει ήδη εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη του αυριανού Συμβουλίου των Μονίμων Αντιπροσώπων η λήψη της τελικής απόφασης που απαιτείται για την εκταμίευση της πρώτης δόσης του δανείου προς την Ουκρανία. Εφόσον υπάρξει συμφωνία, θα ακολουθήσει γραπτή διαδικασία μεταξύ των κρατών-μελών, η οποία επιτρέπει την ταχεία υιοθέτηση της απόφασης εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις.

Το δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ είχε εγκριθεί κατ' αρχήν από τους ευρωπαίους ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου, όμως παρέμενε μέχρι πρότινος μπλοκαρισμένο λόγω του βέτο της Ουγγαρίας. Ωστόσο, η ήττα του Βίκτορ Όρμπαν στις πρόσφατες ουγγρικές εκλογές και η νίκη του φιλοευρωπαίου Πίτερ Μαγιάρ φαίνεται να ανοίγουν τον δρόμο για την ενεργοποίησή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

