«Πίεση» στους «δολοφόνους» ώστε να «τεθεί τέλος» στη ρωσική εισβολή στη χώρα του ζήτησε σήμερα να ασκηθεί, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ουκρανική αντιπροσωπεία έφθανε στο Παρίσι για να συναντήσει Ευρωπαίους και Αμερικανούς αξιωματούχους.

Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε επιθέσεις που εξαπέλυσε η Μόσχα σε πολλά μέρη στην Ουκρανία, σύμφωνα με περιφερειακές αρχές.

«Πρέπει να ασκηθεί πίεση στους (Ρώσους) δολοφόνους»«προκειμένου να τεθεί τέλος σε αυτόν τον πόλεμο και να διασφαλιστεί μία βιώσιμη ειρήνη», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Telegram.

Λίγο νωρίτερα, ο επικεφαλής της ουκρανικής προεδρίας Αντρίτι Γέρμακ ανακοίνωσε πως έφθασε στο Παρίσι μαζί με τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας για συναντήσεις με Ευρωπαίους και Αμερικανούς "εκπροσώπους" -- ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ θα έχουν επίσης συνομιλίες στη γαλλική πρωτεύουσα σχετικά με την Ουκρανία.

Οι τελευταίοι αναμένεται να συναντηθούν σήμερα με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Οι πλευρές θα συζητήσουν μια ενδεχόμενη «πλήρη κατάπαυση του πυρός» και την εμπλοκή μιας «πολυεθνικής» δύναμης στην Ουκρανία σε περίπτωση που επιτευχθεί ειρήνη, και την ανάπτυξη του πλαισίου ασφάλειας της χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωση του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Το Κρεμλίνο αντέδρασε, από την πλευρά του, σήμερα σε αυτήν την επίσκεψη, λέγοντας πως η Ευρώπη επιθυμεί "τη συνέχιση του πολέμου".

Η συνάντηση πραγματοποιείται ενώ ρωσικές «μαζικές επιθέσεις με drones» προκάλεσαν τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό 30 στην πόλη Νττνίπρο, στην ανατολική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης Σέρχιι Λίσακ.

Έκανε επίσης λόγο για δύο νεκρούς έπειτα από πυρά του ρωσικού πυροβολικού στη Νικόπολη, λίγο νοτιότερα.

Άλλοι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη Κραματόρσκ, και ένας στην πόλη Ποκρόφσκ, που βρίσκεται κοντά στη γραμμή του μετώπου, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της ανατολικής επαρχίας Ντονέτσκ.

Παράλληλα ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε την κατάληψη της κοινότητας Πρεομπραγένκα, στην επαρχία Ντονέτσκ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

