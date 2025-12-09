Κόστα: Η ΕΕ «πολύ κοντά» σε λύση για το ζήτημα των παγωμένων ρωσικών στοιχείων

Ανοίγει ο δρόμος για τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται «πολύ κοντά» σε λύση που θα επιτρέψει την εξασφάλιση ειδικής πλειοψηφίας των κρατών-μελών για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

«Εργαζόμαστε στην τελική διαμόρφωση μιας νομικής και τεχνικής λύσης που θα εξασφαλίσει τη συμφωνία όλων ή τουλάχιστον της ειδικής πλειοψηφίας των κρατών-μελών», είπε ο Αντόνιο Κόστα στους δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου στο Δουβλίνο, προσθέτοντας ότι είναι βέβαιος πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα λάβουν απόφαση στις 18 Δεκεμβρίου.

Την περασμένη Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε, για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, να αξιοποιηθούν τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ή να υπάρξει διεθνής δανεισμός, με στόχο τη συγκέντρωση 90 δισ. ευρώ (104,7 δισ. δολαρίων). Τα χρήματα θα κατευθυνθούν στη στήριξη των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και των βασικών δημόσιων υπηρεσιών της χώρας. Στην πρόταση αντιτίθεται το Βέλγιο, όπου βρίσκεται η μεγαλύτερη μάζα των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Ο Αντόνιο Κόστα με επιστολή προς τους ηγέτες της ΕΕ ενόψει της Συνόδου Κορυφής στις 18 Δεκεμβρίου και της Συνόδου Κορυφής ΕΕ- Δυτικών Βαλκανίων που λάβει χώρα στις 17 Δεκεμβρίου, έθεσε την ατζέντα της συζήτησης.

Το πρώτο θέμα που θα συζητήσουν οι ηγέτες είναι το Ουκρανικό, με τον Αντόνιο Κόστα να τονίζει ότι «θα πρέπει να αποφασίσουν» για τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας. Στη συζήτηση θα συμμετέχει και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν την ανάγκη για άμεση δράση της ΕΕ. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου δεσμευτήκαμε να αντιμετωπίσουμε τις επείγουσες χρηματοδοτικές ανάγκες της Ουκρανίας για την περίοδο 2026-2027, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών και αμυντικών της προσπαθειών. Στην επόμενη συνεδρίασή μας πρέπει να αποφασίσουμε, βάσει της εν εξελίξει προπαρασκευαστικής εργασίας, πώς θα υλοποιήσουμε αυτή τη δέσμευση».

Όπως γράφει στην επιστολή του οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης στην Ουκρανία συνεχίζονται, γι' αυτό και «ένα σημαντικό στοιχείο αυτής της εξίσωσης πρέπει να είναι η αυξημένη πίεση στη Ρωσία».

Το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), είναι το δεύτερο μεγάλο θέμα που θα συζητήσουν οι ηγέτες. Όπως τονίζει ο κ. Κόστα στην επιστολή, «θα απαιτηθεί εντατική εργασία για να επιτευχθεί συμφωνία έως το τέλος του 2026 σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ και τη χρηματοδότησή του. Η τήρηση αυτού του χρονοδιαγράμματος είναι σημαντική».

Επιπλέον ο ίδιος θέτει στην ατζέντα τη συζήτηση για την πρόοδο που έχουν σημειώσει ορισμένες χώρες που βρίσκονται στο δρόμο προς την ένταξή τους στην ΕΕ και σημειώνει ότι, «δεδομένης της προόδου που έχουν σημειώσει ορισμένες υποψήφιες χώρες στις ενταξιακές τους πορείες, ενδέχεται να πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για ένταξη».

