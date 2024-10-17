Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι συζήτησε για τα όπλα μεγάλης εμβέλειας, την παράδοση πακέτων βοήθειας και την εφαρμογή του σχεδίου νίκης που έχει εκπονήσει, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.



«Μιλήσαμε για όπλα μεγάλης εμβέλειας, για τη συνάντηση Ramstein σε λίγες εβδομάδες. Μιλήσαμε επίσης για το πώς οι ομάδες μας θα δουλέψουν στα σημεία του σχεδίου νίκης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι σε βίντεο που αναρτήθηκε στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

Παράλληλα, από το αεροσκάφος του, ότι θα υπάρξει ειδική συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε επίπεδο ηγετών. «Θα παρουσιάσω το σχέδιο νίκης - το εργαλείο μας για να αναγκάσουμε τη Ρωσία να κάνει ειρήνη. Όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα ακούσουν πώς πρέπει να ενισχύσουμε τις θέσεις μας. Πρέπει να τελειώσουμε δίκαια αυτόν τον πόλεμο» σημείωσε.

«Προετοιμαζόμαστε επίσης για τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ουκρανίας-ΝΑΤΟ σε επίπεδο υπουργών Άμυνας. Το βασικό πράγμα είναι περισσότερη προστασία για την Ουκρανία τώρα, πριν από τον χειμώνα» πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΜΠΕ

