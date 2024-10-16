Τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ βρίσκονται «σταθερά σε καλή πορεία» για να εκπληρώσουν τη δέσμευση χορήγησης 40 δισεκατομμυρίων ευρώ σε στρατιωτική βοήθεια για την Ουκρανία το 2024, δήλωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε κρατώντας αποστάσεις ωστόσο από το «σχέδιο νίκης» που παρουσίασε νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ρούτε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε τόνισε ότι τα μέλη της Συμμαχίας έχουν συγκεντρώσει μέχρι στιγμής περίπου το ήμισυ της υποσχεθείσας χρηματοδότησης.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να αναφέρω ότι βρισκόμαστε σταθερά σε καλή πορεία για την παροχή των 40 δισεκατομμυρίων ευρώ που υποσχεθήκαμε για το επόμενο έτος», τόνισε ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, προσθέτοντας: «Μπορώ να ανακοινώσω σήμερα ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ διέθεσαν 20,9 δισεκατομμύρια ευρώ σε στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία κατά το πρώτο μισό του 2024 και οι Σύμμαχοι βρίσκονται σε καλή πορεία για να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους για το υπόλοιπο του έτους».

Παράλληλα τόνισε ότι η ότι η νέα αποστολή του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία στη γερμανική πόλη Βισμπάντεν θα είναι σε «πλήρη επιχειρησιακή» ετοιμότητα μέσα στους επόμενους μήνες.

Νωρίτερα σήμερα ο Ζελένσκι αποκάλυψε σε μια ομιλία στο Κοινοβούλιο το «σχέδιό του για τη νίκη» στον πόλεμο με την Ρωσία και μεταξύ άλλων απέκλεισε το ενδεχόμενο παραχώρησης εδαφών στη Ρωσία για να τελειώσει ο πόλεμος.

Ο Ρούτε τόνισε πως το «σχέδιο νίκης» που παρουσίασε ο Ουκρανός ηγέτης είναι ένα καλό σημάδι, αλλά ο ίδιος υπογράμμισε ότι δεν είναι σε θέση να υποστηρίξει το σχέδιο αυτό στο σύνολό του όπως έχουν τα πράγματα.

«Είναι φυσικά ένα ισχυρό μήνυμα από τον Ζελένσκι και την ομάδα του ότι σχεδίασαν αυτό το σχέδιο... Αυτό δεν σημαίνει ότι εδώ μπορώ να πω ότι στηρίζω το σχέδιο στο σύνολό του, αυτό θα ήταν λίγο δύσκολο γιατί υπάρχουν πολλά θέματα που πρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα», δήλωσε.

Όπως είπε, αυτό το ουκρανικό «σχέδιο νίκης» θα βρεθεί στην ημερήσια διάταξη στην υπουργική σύνοδο του ΝΑΤΟ που ξεκινά αύριο Πέμπτη στις Βρυξέλλες. «Θα βρεθεί στο τραπέζι (...) όταν διεξαχθεί η σύνοδος ΝΑΤΟ/Ουκρανίας το βράδυ της Πέμπτης», δήλωσε ο νέος επικεφαλής του ΝΑΤΟ.

Αναφερόμενος σε απόσπασμα της ομιλίας του Ζελένσκι ότι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν επιβεβαιώσει την προμήθεια όπλων και προσωπικού από τη Βόρεια Κορέα στη Ρωσία, ο Ρούτε είπε ότι το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να επιβεβαιώσει αναφορές ότι Βορειοκορεάτες πολεμούν στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι αναφορές αυτές είναι ανησυχητικές.

Επανέλαβε τη θέση ότι η διαδικασία του να γίνει η Ουκρανία μελλοντικά μέλος της Συμμαχίας είναι ‘μη αναστρέψιμη’ και ότι η Ουκρανία είναι πιο κοντά στο ΝΑΤΟ από ποτέ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

